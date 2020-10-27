Каррагер: "Погба и Фернандеш никогда не смогут играть вместе"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что полузащитники "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и Бруну Фернандеш никогда не смогут играть вместе.

На старте нового сезона главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер решает головоломку, пытаясь совместить Погба, Фернандеша и новичка Донни Ван де Бека.



Все трое упомянутых игроков претендуют на одну позицию, и Каррагер не видит, как Погба сможет приспособиться к другой роли.



"Вообще-то, я восхищаюсь тем, что Сульшер перевел Погба на скамейку запасных".



"Я говорил это еще несколько недель назад, после матча с "Кристал Пэлас". Ферандеш и Погба несовместимы в полузащите. Они не могут играть вместе и никогда не смогут".



"Покупку Ван де Бека я не понимаю. Я не вижу, как он вообще будет играть или где ему место. Когда они его купили, я подумал, что он тоже играет 10-го номера, как Фернандеш и как Погба".



"Для "Юнайтед" оказалось лучше, когда позади 10-го номера играют Фред и Мактоминей, хотя Фред и Мактоминей недостаточно хороши для "Манчестер Юнайтед" и для борьбы за титул".



"На мой взгляд, Поль Погба — это проблема, и я говорю это уже давно. Бруну Фернандеш лучше всех подходит на роль 10-го номера, но я не знаю, как Оле сможет и дальше игнорировать игрока за 90 миллионов фунтов в лице Погба. Это сложно для тренера, и он будет вынужден его вернуть в команду".



Но мне кажется, что Погба и Фернандеш никогда не смогут играть вместе", —сообщил Каррагер в эфире.