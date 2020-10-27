Каррагер назвал команду, которую хочет видеть чемпионом, если не "Ливерпуль"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал команду, чье чемпионство в этом сезоне Премьер-Лиги он хотел бы увидеть, если "Ливерпуль" не защитит титул.

Благодаря победе 0:1 над "Бернли" накануне "Тоттенхэм" сохранил звание самой результативной команды Премьер-Лиги и поднялся уже на пятое место, сократив свое отставание от вершины до двух очков.



За свою карьеру Моуриньо трижды выигрывал Премьер-Лигу с "Челси", и Каррагер хотел бы, чтобы Жозе ответил своим критикам еще одним титулом.



"Естественно, я хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл лигу, но я был бы счастлив увидеть очередную победу Моуриньо".



"Моуриньо предъявляют так много претензий. Говорят, что он вчерашний человек, что его футбол из другой эры. Приводят в пример тренеров нового поколения".



"Я был бы счастлив, если Моуриньо снова добьется победы и получит повод ответить различным людям, прессе, газетам. Думаю, в каком-то смысле это была бы хорошая история".



"Думаю, для того, кто добился столь многого в своей карьере, его чересчур критикуют. Так происходит, потому что своими пресс-конференциями или определенными действиями он иногда раздражает людей".



"Это была бы славная история, если бы он снова выиграл лигу и, возможно, выиграл ее по-другому. Я не сторонник этого мнения, что побеждать можно только определенны образом и никак иначе".



"Я был бы счастлив увидеть победу Моуриньо — если Юрген этого не сделает", — сообщил Каррагер в эфире.