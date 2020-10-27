Семь вещей, что мы узнали в 6-м туре

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" играют без голов, "Астон Вилла" последней в дивизионе терпит поражение, а "Манчестер Сити" снова спотыкается. Это лишь некоторые наблюдения, которые можно было сделать в 6-м туре Премьер-Лиги.





"Астон Вилла" больше не безупречна



В пятницу "Вилла" имела шанс впервые с 2001 возглавить таблицу Премьер-Лиги, но упустила его в домашней встрече с "Лидсом". Рисунок игры был не настолько плох, как его результат, чтобы говорить о разоблачении бирмингемцев. Они неплохо провели первую половину встречи, имели шанс забить первыми, но это сделал соперник — факт, предопределивший итог.



Открыв счет в матче, команда Марсело Бьелсы была готова развить свое преимущество. "Вилла" проигрывала впервые в сезоне и справиться с этим положением не смогла, полностью отдав инициативу гостям. Хет-трик Патрика Бэмфорда стал откровением для всех, кто давно считал экс-форварда "Челси" неспособным забивать на уровне Премьер-Лиги. Даже более того: болельщики "Лидса" считали Бэмфорда недостаточно хорошим для того, чтобы быть на острие атаки команды в Чемпионшипе.



В элите он выступает более эффективно, и то же можно сказать о "Лидсе" с его реализацией моментов. "Астон Вилла" больше не безупречна, но это не разоблачение команды Дина Смита. Даже после 0:3 у нее остается лучшая оборона в чемпионате, который обещает быть самым непредсказуемым за несколько лет.



"Вест Хэм" уже не так прост для "Манчестер Сити"



"Горожане" в последние годы регулярно били (и очень больно) "Вест Хэм". Ни с кем лондонцам не было настолько плохо. Пять поединков на "Лондон Стэдиум" во всех турнирах и общий результат 22:1. На этом отрезке не было домашней встречи "Вест Хэма" с "Сити", в которой бы манкунианцы забивали меньше четырех мячей.



"Сити" сейчас привычную результативность не показывает, но изменился и "Вест Хэм". Команда Дэвида Мойеса взяла семь очков в трех предыдущих поединках и продолжила беспроигрышную серию в этом туре. Великолепный гол Мичейла Антонио вывел "молотобойцев" вперед, и, наверное, удача "Сити" в том, что форвард "Вест Хэма" не мог продолжить встречу во втором тайме. То же можно сказать в обратную сторону о замене Серхио Агуэро, но это был редкий матч, в котором Кун тормозил и без того медленные атаки "Сити".



Добавить во втором тайме гостям удалось, но итоговая ничья — следствие не только плохой реализации моментов. Такой "Вест Хэм" просто не может быть прежней грушей для битья у "Манчестер Сити", а причина тут в игре обеих команд.



"Челси" вернулся к основам



Дважды сыграть 3:3 с середняками в первых пяти турах явно не входило в планы Фрэнка Лэмпарда. Потому в преддверии сложных испытаний молодой менеджер "Челси" решил перестраховаться и вернуться к тому футболу, который приносил "синим" успехи в его игровые дни. Об успехах сейчас речь не идет — скорее, лондонцам нужно было избежать фатальных для позиций Лэмпарда ошибок.



Так у "Челси" получились две нулевых ничьи в течение одной недели. Такие результаты в матчах с "Севильей" и "Манчестер Юнайтед" лучше всего назвать приемлемыми. Помня о прошлогодних провалах в европейских поединках и встречах с МЮ в чемпионате, болельщик ожидал худшего, но увидел осторожный "Челси". Хорошей подмогой в этом стали сейвы Эдуара Менди, который в паре эпизодов на "Олд Траффорд"показал разницу между собой и другими вратарями "синих".



"Челси" вернулся к основам, но это тактика под конкретный момент сезона. Положительную разницу в защите сделает Менди и, возможно, Тиаго Силва, но командно "Челси" должен вскоре вернуться к привычному стилю Лэмпарда.



"Ливерпуль" догоняет "Эвертон"



Никто из представителей "большой шестерки" не набрал тех очков, на которые рассчитывал после шести туров, и "Ливерпуль" не является исключением. Чемпионы далеки от своей лучшей игры, но их ситуация на фоне положения конкурентов не так плоха. За исключением матча с "Астон Виллой", подопечным Юргена Клоппа стыдиться на этом этапе нечего.



Конечно, при этом трудно отрицать того, что "Ливерпуль" проходит через непростой период, и не только из-за травмы Ван Дейка. Необходимость изменений отразилась и на составе на игру с "Шеффилд Юнайтед", где Клопп поменял схему, а также выпустил с первых минут Диогу Жоту. Португалец забил победный мяч, и последние недели заставляют считать, что он избежит участи других игроков "Ливерпуля", пришедших для "ближайшего резерва". Жота начал хорошо, а дела в команде подталкивают к поощрению его талантов.



Посочувствовать в субботу стоило "Шеффилду". Им повезло с пенальти в первом тайме, но это было очередное выступление "клинков", где игра шла на три результата, но в итоге повернула не в их пользу.



"Эвертон" можно побеждать



Это не удалось "Ливерпулю", но "Саутгемптон" с задачей справился очень убедительно. "Эвертон" терпит первое поражение в сезоне и снова выглядит командой, которая не готова к серьезным вызовам.



Выглядит на первый взгляд, потому что "ирискам" все-таки достался очень сложный соперник. "Саутгемптон" был во втором туре разбит "Тоттенхэмом", но после команда Ральфа Хазенхюттля набрала ход. И "Эвертон" сыграть так, как это сделали "шпоры", не смог. Лидеры чемпионата по-прежнему пытались играть в короткий пас, нарываясь на прессинг "святых". Настоящей проблемой для "Эвертона" стали перемещения атакующих игроков "Саутгемптона". Бену Годфри, дебютировавшему в основе на позиции правого защитника, приходилось в одно время противостоять на фланге и Бертрану, и Редмонду, и Ингсу.



Проще всего сказать, что "Эвертон" пострадал из-за отсутствия Ришарлисона или состояния Хамеса, игравшего после травмы. Но до атаки дело у гостей почти не доходило: "Саутгемптон" выиграл матч на половине поля соперника. Удаление Диня, возмутившее "ирисок", досрочно закрыло формальности. Обреченным на поражение "Эвертон" выглядел и в равных составах.



Выездной "Лестер" — совсем другая команда



"Арсенал" наверняка мог избежать второго подряд поражения. Если бы в первом тайме игры с "Лестером" был засчитан гол "канониров", характер игры изменился бы, и не исключено, что мы бы говорили о сработавшем плане Микеля Артеты. Он, конечно же, был. Но вторую неделю подряд "Арсенал" столкнулся с командой, готовой, подобно ему, изматывать соперника, не делая почти ничего для возможности нанести собственный удар. И будем откровенны: с командой, имеющей более высокий класс исполнителей.



Победный гол Джейми Варди — не сюрприз, учитывая его любовь к "Арсеналу". Но что этот результат говорит о "Лестере" в целом? "Лисы" проиграли два домашних поединка, играя первым номером, но снова победили на выезде своего потенциального конкурента, не доминируя во владении. Разумеется, у "Лестера" еще будут поединки, в которых он с размахом будет сносить аутсайдеров, но и с Бренданом Роджерсом лучшие качества команды касаются контратаки. Судя по увиденному в первые недели, "Лестер" в этом сезоне может набрать немало очков именно в поединках с представителями "большой шестерки".



"Тоттенхэм" еще способен удерживать результат



Зрелищнее "Лестера" на выезде выступает только "Тоттенхэм", забивший 11 голов в двух первых гостевых поединках. На поле "Бернли" команде Жозе Моуриньо рассчитывать на веселье не приходилось. Заработав свое первое очко неделю назад, "бордовые" морально собрались и выдали образцовое выступление в обороне. "Бернли" подставляться, подобно "Саутгемптону" и "Манчестер Юнайтед", не планировал, потому никаких возможностей для Сона и Кейна убежать почти не было.



"Тоттенхэм" все-таки добился своего благодаря стандарту. Даже на угловом сработала комбинация Кейн-Сон, и "шпоры" все-таки удержали результат. Это, как и "клин-шит", в целом должно радовать Моуриньо больше всего. Лондонцы в этом сезоне уже упустили две, казалось, гарантированных победы над "Ньюкаслом" и "Вест Хэмом", но профессионально выполнили работу на "Терф Мур". Это было не так зрелищно, как принято у "шпор" сейчас, но победа все равно из разряда особенно приятных, учитывая обстоятельства. "Тоттенхэм", сохраняющий результаты, обязательно будет в числе лидеров.



Иван Громиков специально для FAPL.ru