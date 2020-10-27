"Ливерпуль" показал свою новую базу

Новая тренировочная база Ливерпуля "Ливерпуль" показал, как выглядит новая тренировочная база клуба.

Напомним, накануне стало известно, что главный тренер "красных" Юрген Клопп одобрил переезд из Мелвуда в Керби во время ближайшего международного перерыва.

Строительство нового тренировочного комплекса уже завершено и обошлось мерсисайдскому клубу в 50 миллионов фунтов. В Керби соберутся все команды "Ливерпуля", за исключением женской.

Сегодня "Ливерпуль" официально объявил, что новая база будет именоваться как "тренировочный центр AXA" — в честь страховой компании AXA, эмблема которой также располагается на тренировочной форме "красных".

Также чемпионы Премьер-Лиги опубликовали видео, по которому можно составить впечатление о новой базе клуба.


Метки видео, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2020 16:00

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  1. rah 27.10.2020 17:06 # rah
    КИРКБИ млять!! Че за наркоман там постит???

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  2. geniusss 27.10.2020 16:51 # geniusss
    Параша, а не база

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  3. mikkiynwa 27.10.2020 16:36 # mikkiynwa
    Лучшая база у нас. Великолепно.

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  4. re--animator 27.10.2020 16:30 # re--animator
    О отлично, будет где посрать

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  5. progressive 27.10.2020 16:29 # progressive
    Вот это действительно охуенно. Модернизировали стадик, теперь базу построили.

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  6. shinigami 27.10.2020 16:01 # shinigami
    Ну что за топари

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