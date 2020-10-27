"Ливерпуль" показал свою новую базу
"Ливерпуль" показал, как выглядит новая тренировочная база клуба.
Напомним, накануне стало известно, что главный тренер "красных" Юрген Клопп одобрил переезд из Мелвуда в Керби во время ближайшего международного перерыва.
Строительство нового тренировочного комплекса уже завершено и обошлось мерсисайдскому клубу в 50 миллионов фунтов. В Керби соберутся все команды "Ливерпуля", за исключением женской.
Сегодня "Ливерпуль" официально объявил, что новая база будет именоваться как "тренировочный центр AXA" — в честь страховой компании AXA, эмблема которой также располагается на тренировочной форме "красных".
Также чемпионы Премьер-Лиги опубликовали видео, по которому можно составить впечатление о новой базе клуба.
27.10.2020 16:00
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Последние комментарии:
КИРКБИ млять!! Че за наркоман там постит???
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Параша, а не база
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Лучшая база у нас. Великолепно.
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О отлично, будет где посрать
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Вот это действительно охуенно. Модернизировали стадик, теперь базу построили.
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Ну что за топари
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