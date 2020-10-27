"Ливерпуль" показал свою новую базу

"Ливерпуль" показал, как выглядит новая тренировочная база клуба.

Напомним, накануне стало известно, что главный тренер "красных" Юрген Клопп одобрил переезд из Мелвуда в Керби во время ближайшего международного перерыва.



Строительство нового тренировочного комплекса уже завершено и обошлось мерсисайдскому клубу в 50 миллионов фунтов. В Керби соберутся все команды "Ливерпуля", за исключением женской.



Сегодня "Ливерпуль" официально объявил, что новая база будет именоваться как "тренировочный центр AXA" — в честь страховой компании AXA, эмблема которой также располагается на тренировочной форме "красных".



Также чемпионы Премьер-Лиги опубликовали видео, по которому можно составить впечатление о новой базе клуба.



