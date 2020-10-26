Моуриньо заявил, что "Тоттенхэм" пока не близок к его "Реалу"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что "шпоры" пока не дотягивают по уровню игры до его "Реала".

Когда Моуриньо брался за работу в Северном Лондоне, фанаты опасались, что Жозе сделает игру "Тоттенхэма" чересчур прагматичной и лишит ее зрелищности.



Однако на старте нового сезона "шпоры" просто неудержимы в атаке, забив 31 гол в девяти последних матчах во всех соревнованиях. Это даже напомнило болельщикам о "Реале" Жозе, который на пути к своему титулу Ла Лиги в кампании 2011/12 забил 121 мяч и набрал 100 очков.



Тот "Реал" пропустил только 32 гола, а вот "Тоттенхэм" такой надежной игрой в обороне похвастать не может, и Моуриньо над этим работает.



"В "Реале" я обладал удивительными, удивительными атакующими игроки, и мы строили команду определенным образом".



"Я должен быть честен и признать, что здесь у нас много хороших атакующих игроков, но мы должны придать надежность этой команде, потому что команда нуждается в надежной обороне, чтобы почувствовать себя стойкой, уверенной и способной на покорение высот. Так что нам нужно обрести этот баланс".



"Стоит сказать, что это командная вещь и зависит не только от отдельных игроков. Мы должен научиться играть со всеми этими атакующими игрокам, и чтобы каждый игрок был готов организованно обороняться, не оставляя пространства сопернику".



"А также нам нужно улучшить некоторые детали, что очевидно".



"Ты смотришь на наш состав и видишь игроков невероятного мастерства и обилие вариантов игры от полузащиты до атаки. Мы стараемся найти решения, чтобы сделать нашу игру более организованной", — цитирует Моуриньо Sky Sports.