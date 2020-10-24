Гвардиола объяснил, почему "Сити" так слаб на старте сезона
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда играет так слабо на старте нового сезона Премьер-Лиги.
В субботу "Сити" допустил очередную осечку, сыграв с "Вест Хэмом" вничью 1:1. Теперь "горожане" могут похвастать лишь восемью очками из 15 возможных в новом сезоне.
По словам Гвардиолы, его команда недостаточно отдохнула после окончания прошлого сезона, не смогла нормально подготовиться и вдобавок столкнулась с эпидемией травм.
"Реальность такова, что нам не хватило одной или двух недель подготовки. Четверо или пятеро наших парней выбыли с COVID, и мы имели недостаточно времени, чтобы восстановить силы. В этом и заключается причина".
"Чтобы играть в четырех соревнованиях каждые три дня, тебе нужна вся глубина состава, а у нас этого нет, и это усложняет жизнь".
"В предыдущие годы мы обычно не теряли многих игроков одновременно, но в этом году из-за COVID мы закончили прошлый сезон позже и начали новый сезон позже. Игрокам нужен перерыв".
"Это не оправдание — я просто объясняю ситуацию. Нам нужно продолжать двигаться вперед".
"Я бы предпочел добиваться хороших результатов, но мы должны учитывая нашу ситуацию".
"Мы страдаем из-за обилия травм, из-за недостаточной подготовки, из-за малого времени на восстановление между матчами. Мы уже провели ряд тяжелых матчей, но игроки выкладываются без остатка", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
24.10.2020 21:00
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Последние комментарии:
проблемы Сити на старте - не новость. и кому он подробно пытается расжевать, дебикам типа фапловских? :))
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Чтобы играть в четырех соревнованиях каждые три дня, тебе нужна вся глубина состава, а у нас этого нет
Источник: http://fapl.ru/posts/81763/
Какой же он конченый. Ладно бы поныл на тему короткой предсезонки, но на кол-во кадров жаловаться это финиш.
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