Гвардиола объяснил, почему "Сити" так слаб на старте сезона

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда играет так слабо на старте нового сезона Премьер-Лиги.

В субботу "Сити" допустил очередную осечку, сыграв с "Вест Хэмом" вничью 1:1. Теперь "горожане" могут похвастать лишь восемью очками из 15 возможных в новом сезоне.

По словам Гвардиолы, его команда недостаточно отдохнула после окончания прошлого сезона, не смогла нормально подготовиться и вдобавок столкнулась с эпидемией травм.

"Реальность такова, что нам не хватило одной или двух недель подготовки. Четверо или пятеро наших парней выбыли с COVID, и мы имели недостаточно времени, чтобы восстановить силы. В этом и заключается причина".

"Чтобы играть в четырех соревнованиях каждые три дня, тебе нужна вся глубина состава, а у нас этого нет, и это усложняет жизнь".

"В предыдущие годы мы обычно не теряли многих игроков одновременно, но в этом году из-за COVID мы закончили прошлый сезон позже и начали новый сезон позже. Игрокам нужен перерыв".

"Это не оправдание — я просто объясняю ситуацию. Нам нужно продолжать двигаться вперед".

"Я бы предпочел добиваться хороших результатов, но мы должны учитывая нашу ситуацию".

"Мы страдаем из-за обилия травм, из-за недостаточной подготовки, из-за малого времени на восстановление между матчами. Мы уже провели ряд тяжелых матчей, но игроки выкладываются без остатка", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 759

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 24.10.2020 21:35 # alexomck
    проблемы Сити на старте - не новость. и кому он подробно пытается расжевать, дебикам типа фапловских? :))

    (ответить)

  2. gerrard08 24.10.2020 21:29 # gerrard08
    Чтобы играть в четырех соревнованиях каждые три дня, тебе нужна вся глубина состава, а у нас этого нет

    Источник: http://fapl.ru/posts/81763/

    Какой же он конченый. Ладно бы поныл на тему короткой предсезонки, но на кол-во кадров жаловаться это финиш.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: