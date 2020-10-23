Хаманн уверен, что Клопп покинет "Ливерпуль" в 2024 году

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн уверен, что главный тренер "красных" Юрген Клопп покинет клуб в 2024 году.

За два предыдущих сезона Клопп привел "Ливерпуль" к победам в Лиге Чемпионов и в Премьер-Лиге, превратив "красных" в доминирующую силу на европейской и внутренней аренах.



В декабре Клопп заключил новый контракт на четыре с половиной года, но при этом довольно расплывчато говорит о том, чем будет заниматься после. Однако Хаманн советует своему бывшему клубу постепенно готовиться к жизни без Юргена.



"Это само по себе удивительно, что Юрген Клопп тренирует "Ливерпуль" уже пять лет. Но когда ты успешен, время летит быстрее".



"После победы над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов в 2019 году и первого за 30 лет титула для "Ливерпуля" прошлым летом этот тренер стал живой легендой".



"Я бы хотел, чтобы он все еще тренировал "Ливерпуль" в 2025 году. Однако к тому времени Клопп либо будет лежать на пляже, либо будет тренером сборной Германии", — сообщил Хаманн Bild.