Хаманн уверен, что Клопп покинет "Ливерпуль" в 2024 году
Экс-полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн уверен, что главный тренер "красных" Юрген Клопп покинет клуб в 2024 году.
За два предыдущих сезона Клопп привел "Ливерпуль" к победам в Лиге Чемпионов и в Премьер-Лиге, превратив "красных" в доминирующую силу на европейской и внутренней аренах.
В декабре Клопп заключил новый контракт на четыре с половиной года, но при этом довольно расплывчато говорит о том, чем будет заниматься после. Однако Хаманн советует своему бывшему клубу постепенно готовиться к жизни без Юргена.
"Это само по себе удивительно, что Юрген Клопп тренирует "Ливерпуль" уже пять лет. Но когда ты успешен, время летит быстрее".
"После победы над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов в 2019 году и первого за 30 лет титула для "Ливерпуля" прошлым летом этот тренер стал живой легендой".
"Я бы хотел, чтобы он все еще тренировал "Ливерпуль" в 2025 году. Однако к тому времени Клопп либо будет лежать на пляже, либо будет тренером сборной Германии", — сообщил Хаманн Bild.
23.10.2020 08:00
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