"Арсенал" одержал волевую победу в гостях у "Рапида"

В своем первом матче на групповом этапе Лиги Европы "Арсенал" одержал волевую победу в гостях у венского "Рапида" со счетом 1:2.

Впервые место в стартовом составе "канониров" получил полузащитник Томас Партей. Также с первых минут появились Седрик Соареш, Сеад Колашинац, Александр Лакасетт и Эдди Нкетиа.



"Арсенал" совершено не впечатлил в первом тайме и мог похвастать лишь уверенным контролем мяча — правда, на отдалении от ворот. До перерыва команды создали по моменту, но оба голкипера сыграли отлично.



А вот второй тайм начался с того, что "Рапид" открыл счет. Получив короткий пас от Давида Луиса, голкипер гостей Бернд Лено просто подарил мяч сопернику и тут же получил гол в пустые ворота — 1:0.



Некоторое время "канониры" выглядели растерянными, но затем все же собрались духом и пошли отыгрываться. И на 70-й минуте счет стал равным. Голкипер хозяев ответил Лено взаимностью, допустив ошибку на выходе и позволив Давиду Луису послать мяч головой в пустые ворота после подачи со штрафного — 1:1.



Теперь психологическое преимущество перешло к "Арсеналу", и на 73-й минуте "Рапид" дрогнул еще раз. Мохамед Эльнени классным разрезающим пасом нашел на правом краю штрафной Эктора Беллерина, который вывел на пустые ворота Пьер-Эмерика Обамеянга — 1:2.



Примечательно, что за мгновения до гола вышедшего на замену Обамеянга едва не совершил свой второй "привоз" Лено. Бернд ошибся, игра за пределам своей штрафной ногами, но обошлось.



Невыразительный первый тайм и наполненная ошибками игра Бернда Лено не помешали "Арсеналу" проявить свой более высокий класс и одержать победу.



"Рапид" (Австрия) — "Арсенал" (Англия) — 1:2 (0:0)



Голы: Фунтас 51 — Луис 70, Обамеянг 73.



"Арсенал": Лено, Соареш (Беллерин 61), Луис, Габриэль, Колашинац, Пепе (Нелсон 90), Партей, Эльнени, Сака (Тирни 84), Лакасетт (Уиллок 84), Нкетиа (Обамеянг 61).