"Арсенал" одержал волевую победу в гостях у "Рапида"
В своем первом матче на групповом этапе Лиги Европы "Арсенал" одержал волевую победу в гостях у венского "Рапида" со счетом 1:2.
Впервые место в стартовом составе "канониров" получил полузащитник Томас Партей. Также с первых минут появились Седрик Соареш, Сеад Колашинац, Александр Лакасетт и Эдди Нкетиа.
"Арсенал" совершено не впечатлил в первом тайме и мог похвастать лишь уверенным контролем мяча — правда, на отдалении от ворот. До перерыва команды создали по моменту, но оба голкипера сыграли отлично.
А вот второй тайм начался с того, что "Рапид" открыл счет. Получив короткий пас от Давида Луиса, голкипер гостей Бернд Лено просто подарил мяч сопернику и тут же получил гол в пустые ворота — 1:0.
Некоторое время "канониры" выглядели растерянными, но затем все же собрались духом и пошли отыгрываться. И на 70-й минуте счет стал равным. Голкипер хозяев ответил Лено взаимностью, допустив ошибку на выходе и позволив Давиду Луису послать мяч головой в пустые ворота после подачи со штрафного — 1:1.
Теперь психологическое преимущество перешло к "Арсеналу", и на 73-й минуте "Рапид" дрогнул еще раз. Мохамед Эльнени классным разрезающим пасом нашел на правом краю штрафной Эктора Беллерина, который вывел на пустые ворота Пьер-Эмерика Обамеянга — 1:2.
Примечательно, что за мгновения до гола вышедшего на замену Обамеянга едва не совершил свой второй "привоз" Лено. Бернд ошибся, игра за пределам своей штрафной ногами, но обошлось.
Невыразительный первый тайм и наполненная ошибками игра Бернда Лено не помешали "Арсеналу" проявить свой более высокий класс и одержать победу.
"Рапид" (Австрия) — "Арсенал" (Англия) — 1:2 (0:0)
Голы: Фунтас 51 — Луис 70, Обамеянг 73.
"Арсенал": Лено, Соареш (Беллерин 61), Луис, Габриэль, Колашинац, Пепе (Нелсон 90), Партей, Эльнени, Сака (Тирни 84), Лакасетт (Уиллок 84), Нкетиа (Обамеянг 61).
22.10.2020 21:50
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Последние комментарии:
Странная игра
Но хоть победили...
Надеюсь против Лестера креативней будут в атаке
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арсенал чемпик
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столько радости на е6але обамыянга, как будто забил в финале лч...
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Пройди по ветке выше куета и сразу поймёшь кто чья сучка и кто первым на чей пост ответил.
Источник: http://fapl.ru/posts/81712/?c=1#c7231361
Ткнул этого педика в его же фейл. И дальше...
Кококо да делай что хочешь но пизд аболом ты быть не перестанет после таких "доводов". А теперь съеби нах.
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Источник: http://fapl.ru/posts/81712/?c=1#c7231625
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Блеать как же легко было обоссать и унизить клизьмаила, пздц просто))
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Параллельно сцыкнув на епала пенсонеадекватов))
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Арсенал - КОРОЛИ!!!
Стадиона Эмирейтс
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Астанавите эту машину!
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