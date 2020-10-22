"Арсенал" одержал волевую победу в гостях у "Рапида"

Пьер-Эмерик Обамеянг В своем первом матче на групповом этапе Лиги Европы "Арсенал" одержал волевую победу в гостях у венского "Рапида" со счетом 1:2.

Впервые место в стартовом составе "канониров" получил полузащитник Томас Партей. Также с первых минут появились Седрик Соареш, Сеад Колашинац, Александр Лакасетт и Эдди Нкетиа.

"Арсенал" совершено не впечатлил в первом тайме и мог похвастать лишь уверенным контролем мяча — правда, на отдалении от ворот. До перерыва команды создали по моменту, но оба голкипера сыграли отлично.

А вот второй тайм начался с того, что "Рапид" открыл счет. Получив короткий пас от Давида Луиса, голкипер гостей Бернд Лено просто подарил мяч сопернику и тут же получил гол в пустые ворота — 1:0.

Некоторое время "канониры" выглядели растерянными, но затем все же собрались духом и пошли отыгрываться. И на 70-й минуте счет стал равным. Голкипер хозяев ответил Лено взаимностью, допустив ошибку на выходе и позволив Давиду Луису послать мяч головой в пустые ворота после подачи со штрафного — 1:1.

Теперь психологическое преимущество перешло к "Арсеналу", и на 73-й минуте "Рапид" дрогнул еще раз. Мохамед Эльнени классным разрезающим пасом нашел на правом краю штрафной Эктора Беллерина, который вывел на пустые ворота Пьер-Эмерика Обамеянга — 1:2.

Примечательно, что за мгновения до гола вышедшего на замену Обамеянга едва не совершил свой второй "привоз" Лено. Бернд ошибся, игра за пределам своей штрафной ногами, но обошлось.

Невыразительный первый тайм и наполненная ошибками игра Бернда Лено не помешали "Арсеналу" проявить свой более высокий класс и одержать победу.

"Рапид" (Австрия) — "Арсенал" (Англия) — 1:2 (0:0)

Голы: Фунтас 51 — Луис 70, Обамеянг 73.

"Арсенал": Лено, Соареш (Беллерин 61), Луис, Габриэль, Колашинац, Пепе (Нелсон 90), Партей, Эльнени, Сака (Тирни 84), Лакасетт (Уиллок 84), Нкетиа (Обамеянг 61).


Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Рапид

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2020 21:50

Количество просмотров Просмотров: 587

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Последние комментарии:




  1. unclearness 22.10.2020 22:17 # unclearness
    Странная игра
    Но хоть победили...
    Надеюсь против Лестера креативней будут в атаке

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  2. superperez101 22.10.2020 22:07 # superperez101
    арсенал чемпик

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  3. bezviz 22.10.2020 22:05 # bezviz
    столько радости на е6але обамыянга, как будто забил в финале лч...

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  4. chelsea88 22.10.2020 22:03 # chelsea88
    Пройди по ветке выше куета и сразу поймёшь кто чья сучка и кто первым на чей пост ответил.
    Источник: http://fapl.ru/posts/81712/?c=1#c7231361


    Ткнул этого педика в его же фейл. И дальше...


    Кококо да делай что хочешь но пизд аболом ты быть не перестанет после таких "доводов". А теперь съеби нах.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/81712/?c=1#c7231625

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  5. chelsea88 22.10.2020 22:00 # chelsea88
    Блеать как же легко было обоссать и унизить клизьмаила, пздц просто))

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  6. kanoniru-poker 22.10.2020 21:59 # kanoniru-poker
    Параллельно сцыкнув на епала пенсонеадекватов))

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  7. largo-winch 22.10.2020 21:59 # largo-winch
    Арсенал - КОРОЛИ!!!



    Стадиона Эмирейтс

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  8. mrjingles 22.10.2020 21:58 # mrjingles
    Астанавите эту машину!

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