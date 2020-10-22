Зийеш хочет выигрывать трофеи с "Челси" и делать это красиво

Вингер Хаким Зийеш рассказал о своих амбициях в отношении своей карьеры в "Челси".

В отличие от Тимо Вернера, Кая Хаверца, Бена Чилуэлла, Эдуара Менди и Тиаго Силвы, Зийеш пока не успел себя проявить в новой команде.



Дело в том, что Хаким получил травму в предсезонном матче против "Брайтона" и за "синих" дебютировал только на прошлой неделе.



Однако экс-игрок "Аякса" собирается наверстать упущенное и совершенно не боится конкуренции.



"Что касается вещей, которых я хочу достичь, то очевидно, что каждый здесь хочет выигрывать трофеи, проявлять себя и играть в красивый футбол".



"Кай и Тимо — два больших таланта, и они подтвердили это в своих предыдущих клубах, как и Кристиан (Пулишич)".



"Это классные игроки, плюс Кристиан находится здесь дольше нас, и вы могли видеть, на что он способен. Он просто сумасшедший вингер. Я в восторге от того, что буду работать со всеми ними, и мне не терпится набрать свою лучшую форму и начать приносить пользу", — цитирует Зийеша Evening Standard.