Зийеш хочет выигрывать трофеи с "Челси" и делать это красиво

Хаким Зийеш Вингер Хаким Зийеш рассказал о своих амбициях в отношении своей карьеры в "Челси".

В отличие от Тимо Вернера, Кая Хаверца, Бена Чилуэлла, Эдуара Менди и Тиаго Силвы, Зийеш пока не успел себя проявить в новой команде.

Дело в том, что Хаким получил травму в предсезонном матче против "Брайтона" и за "синих" дебютировал только на прошлой неделе.

Однако экс-игрок "Аякса" собирается наверстать упущенное и совершенно не боится конкуренции.

"Что касается вещей, которых я хочу достичь, то очевидно, что каждый здесь хочет выигрывать трофеи, проявлять себя и играть в красивый футбол".

"Кай и Тимо — два больших таланта, и они подтвердили это в своих предыдущих клубах, как и Кристиан (Пулишич)".

"Это классные игроки, плюс Кристиан находится здесь дольше нас, и вы могли видеть, на что он способен. Он просто сумасшедший вингер. Я в восторге от того, что буду работать со всеми ними, и мне не терпится набрать свою лучшую форму и начать приносить пользу", — цитирует Зийеша Evening Standard.


Метки Зийеш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2020 23:00

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  1. ganinilyha 22.10.2020 23:47 # ganinilyha
    Француз из пацанов

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  2. stevens 22.10.2020 23:02 # stevens
    Зийеш хочет сосать толстые члены с абсолютно е6анутым лондонским футбольным клубом «Щленще» и делать это с заглотом.Пользователь получил предупреждение

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