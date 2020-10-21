Моуриньо не согласен, что "Тоттенхэм" склонен к провалам

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не согласен, что упущенная победа против "Вест Хэма" в минувший уикенд (3:3) говорит о склонности его команды проваливаться в ответственный момент.

Словно "Spursy" (от "spurs" — "шпоры) уже давно стало нарицательным в Англии и означает неизбежно проваливаться и не оправдывать ожидания. Такая привычка многие годы свойственна "Тоттенхэму".



Моуриньо не хочет копаться в прошлом, но считает, что к сегодняшнему "Тоттенхэму" это словно не применимо, несмотря на то, что лишь в минувший уикенд лондонцы упустили победу в матче, ведя в три мяча к 82-й минуте.



"Это слово не имеет значения для меня. Прошлое не имеет значения для меня. Мне важно будущее".



"Я лишь могу сказать, что мы являемся командой в процессе эволюции. Убежден, никто не играет с мячом лучше, чем мы, и это большой шаг относительно прошлого сезона".



"Убежден, за нашей командой очень интересно наблюдать. Это очень важно, и мы хотим, чтобы это было в нашей ДНК. Достаточно ли этого для побед в матчах? Нет. Об этом свидетельствует то, что у нас только восемь очков, хотя мы играли удивительным образом во всех матчах, кроме "Эвертона".



"Против "Саутгемптона", "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" мы играли в удивительный футбол. Этого очень сложно достичь, но мы смогли. Конечно, нам нужно уметь играть на результат, и нам еще предстоит этому научиться".



"Случившееся против "Вест Хэма" слегка выпадает из контекста остального сезона".



"Против "Саутгемптона" мы уступали в счете, но оказались достаточно сильны, чтобы изменить результат. Против "Манчестер Юнайтед" случилось худшее, когда мы пропустили уже на первой минуте, но мы оказались достаточно сильны, чтобы изменить результат. Против "Ньюкасла" мы были надежны и играли удивительным образом, но затем случилось одно из чудес VAR этого сезона. Так что матч с "Вест Хэмом" совершенно выпадает из контекста".



"Мы можем сыграть еще 50 матчей, ведя 3:0 после 80 минут, но такого не повторится. Поэтому я не хочу касаться историй насчет того, что нам это свойственно".



"Нам просто нужно лучше обороняться при стандартах, потому что даже в обороне эта команда играет очень хорошо. Мы пропустили только один гол с открытой игры. Один — против "Саутгемптона". В остальном это были пенальти, штрафные с флангов, голы от VAR, так что мы довольно надежны в обороне", — цитирует Моуриньо Evening Standard.