"Челси" сыграл с "Севильей" без голов

"Челси" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с ничейного результата в домашнем матче против "Севильи" — 0:0.

По сравнению с ничейным матчем против "Саутгемптона" (3:3) в стартовый состав "синих" вернулись Эдуар Менди, Тиаго Силва и Рис Джеймс, заменив Кепу Аррисабалагу, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэту.



На протяжении первого тайма "Севилья" уверенно контролировала мяч — увереннее своего соперника, который предпочитал делать ставку на быстрые выпады.



В целом игра была равной. Команды создали по парочке неплохих моментов, но либо мазали сами, либо спасали вратари.



Во втором тайме "Челси" стал больше демонстрировать свои хозяйские повадки, но "Севилья" по-прежнему смотрелась достойно, бодро перемещаясь по полю и отвечая опасными розыгрышами стандартов.



Забить так никому и не удалось. "Севилья" сыграла очень хорошо как для гостевого матча, а вот "Челси" разочаровал беззубостью своих атак. Но для Фрэнка Лэпарда есть и позитив — его команде не пропустила.



"Челси" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 0:0 (0:0)



"Челси": Менди, Джеймс, Силва, Зума, Чилуэлл, Жоржиньо (Ковачич 65), Канте, Пулишич (Хадсон-Одои 90), Хаверц, Маунт (Зийеш 62), Вернер (Абрахэм 90).



"Севилья": Буну, Навас, Гомес (Жордан 33), Карлос, Акунья, Ракитич (Васкес 80), Фернандо (Торрес 58), Гудель, Сусо, Де Йонг (Эн-Несири 80), Окампос.



Предупреждения: Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт — Акунья, Жордан.