"Челси" сыграл с "Севильей" без голов
"Челси" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с ничейного результата в домашнем матче против "Севильи" — 0:0.
По сравнению с ничейным матчем против "Саутгемптона" (3:3) в стартовый состав "синих" вернулись Эдуар Менди, Тиаго Силва и Рис Джеймс, заменив Кепу Аррисабалагу, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэту.
На протяжении первого тайма "Севилья" уверенно контролировала мяч — увереннее своего соперника, который предпочитал делать ставку на быстрые выпады.
В целом игра была равной. Команды создали по парочке неплохих моментов, но либо мазали сами, либо спасали вратари.
Во втором тайме "Челси" стал больше демонстрировать свои хозяйские повадки, но "Севилья" по-прежнему смотрелась достойно, бодро перемещаясь по полю и отвечая опасными розыгрышами стандартов.
Забить так никому и не удалось. "Севилья" сыграла очень хорошо как для гостевого матча, а вот "Челси" разочаровал беззубостью своих атак. Но для Фрэнка Лэпарда есть и позитив — его команде не пропустила.
"Челси" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 0:0 (0:0)
"Челси": Менди, Джеймс, Силва, Зума, Чилуэлл, Жоржиньо (Ковачич 65), Канте, Пулишич (Хадсон-Одои 90), Хаверц, Маунт (Зийеш 62), Вернер (Абрахэм 90).
"Севилья": Буну, Навас, Гомес (Жордан 33), Карлос, Акунья, Ракитич (Васкес 80), Фернандо (Торрес 58), Гудель, Сусо, Де Йонг (Эн-Несири 80), Окампос.
Предупреждения: Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт — Акунья, Жордан.
21.10.2020 00:00
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Последние комментарии:
Пенсы - тупые бегунки без мыслей.
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Да если честно не так плох был Челси, как хороша Севилья. Чем Лопетеги этих сбитых лётчиков-пенсионеров кормит я хз что они так прессингуют весь матч. Это вообще за гранью пониманию. Как только мяч более менее вперед продвигаем, сразу налетают вдвоём и перекрывают все направления для паса. Короч норм резалт. Молодцы, что не паниковали в защите.
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Норм результат.
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Игра была равна, играли два говна!
Вроде бы раскусили игру Севильи во втором тайме, но нет решительности или смелости что ли, да сделай ты хотя бы пару шагов с мячом чем все время назад отдавать.
Менди хорош! Да неужели
Жиру жалко, из за деревянного Абрахэма так и не поиграет. Очень поздние замены КХО и Ковы. Последний в сто раз лучше Жоржиньо, но нет блять, давайка мы выпустим Маунта и реджисту мира. Немцы топы! Этот матч нужен был для Челси, нормальная проверка на прочность.
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Посмотреть матчи Зенита и Челси - проебать почти 4 часа жизни.
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Где можно посмотреть оценки игрокам за матч?
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БЛЯ ЗАЕБАЛИ НЕ НОЙТЕ.
Пососальсе. Все адекватные люди понимали, что Лэмпард физрук ебаный. Ток у Вас как всегда моча в глазах, а щас начинается, как будто что - то необычное случилось.
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хорошая игра, немного не повезло
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Прессинг соперника и игроки начинают теряться, совершая ошибки.
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Лэмпарду пора задуматься, а его ли это... быть тренером топ клуба.
Его решения, выбор состава, тактика из матча в матч говнище полное.
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Пинсы опять почти победили
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Хаверц ужасно разочаровывает. Столько времени ему дают, а на деле ни рыба ни мясо.
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Скучная и унылая игра в исполнении Челси.
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Этот клуб создан, чтобы сосать.
18.01.2020 22:35 #
thegodfather
щользе ебаное обоссаное
типикал выезд на сдп с дефолтным лузом. В любом состоянии это луз.
но я ваш рот ебал говно помойка сука
Источник: http://fapl.ru/posts/76109/
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Ахуенно. Ахуенная игра от маунта, жоржа.
Ахуенно лэмпард ведет команду. Все четко.
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