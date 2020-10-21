"Челси" сыграл с "Севильей" без голов

Тимо Вернер "Челси" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с ничейного результата в домашнем матче против "Севильи" — 0:0.

По сравнению с ничейным матчем против "Саутгемптона" (3:3) в стартовый состав "синих" вернулись Эдуар Менди, Тиаго Силва и Рис Джеймс, заменив Кепу Аррисабалагу, Андреаса Кристенсена и Сесара Аспиликуэту.

На протяжении первого тайма "Севилья" уверенно контролировала мяч — увереннее своего соперника, который предпочитал делать ставку на быстрые выпады.

В целом игра была равной. Команды создали по парочке неплохих моментов, но либо мазали сами, либо спасали вратари.

Во втором тайме "Челси" стал больше демонстрировать свои хозяйские повадки, но "Севилья" по-прежнему смотрелась достойно, бодро перемещаясь по полю и отвечая опасными розыгрышами стандартов.

Забить так никому и не удалось. "Севилья" сыграла очень хорошо как для гостевого матча, а вот "Челси" разочаровал беззубостью своих атак. Но для Фрэнка Лэпарда есть и позитив — его команде не пропустила.

"Челси" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 0:0 (0:0)

"Челси": Менди, Джеймс, Силва, Зума, Чилуэлл, Жоржиньо (Ковачич 65), Канте, Пулишич (Хадсон-Одои 90), Хаверц, Маунт (Зийеш 62), Вернер (Абрахэм 90).

"Севилья": Буну, Навас, Гомес (Жордан 33), Карлос, Акунья, Ракитич (Васкес 80), Фернандо (Торрес 58), Гудель, Сусо, Де Йонг (Эн-Несири 80), Окампос.

Предупреждения: Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт — Акунья, Жордан.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2020 00:00

Количество просмотров Просмотров: 1068

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 21.10.2020 00:19 # scouser2005
    Пенсы - тупые бегунки без мыслей.

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  2. skydreams 21.10.2020 00:15 # skydreams
    Да если честно не так плох был Челси, как хороша Севилья. Чем Лопетеги этих сбитых лётчиков-пенсионеров кормит я хз что они так прессингуют весь матч. Это вообще за гранью пониманию. Как только мяч более менее вперед продвигаем, сразу налетают вдвоём и перекрывают все направления для паса. Короч норм резалт. Молодцы, что не паниковали в защите.

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  3. ensiferum 21.10.2020 00:13 # ensiferum
    Норм результат.

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  4. yamateh 21.10.2020 00:12 # yamateh
    Игра была равна, играли два говна!
    Вроде бы раскусили игру Севильи во втором тайме, но нет решительности или смелости что ли, да сделай ты хотя бы пару шагов с мячом чем все время назад отдавать.
    Менди хорош! Да неужели
    Жиру жалко, из за деревянного Абрахэма так и не поиграет. Очень поздние замены КХО и Ковы. Последний в сто раз лучше Жоржиньо, но нет блять, давайка мы выпустим Маунта и реджисту мира. Немцы топы! Этот матч нужен был для Челси, нормальная проверка на прочность.

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  5. ganinilyha 21.10.2020 00:11 # ganinilyha
    Посмотреть матчи Зенита и Челси - проебать почти 4 часа жизни.

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  6. aacz 21.10.2020 00:10 # aacz
    Где можно посмотреть оценки игрокам за матч?

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  7. mikkiynwa 21.10.2020 00:08 # mikkiynwa
    БЛЯ ЗАЕБАЛИ НЕ НОЙТЕ.
    Пососальсе. Все адекватные люди понимали, что Лэмпард физрук ебаный. Ток у Вас как всегда моча в глазах, а щас начинается, как будто что - то необычное случилось.

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  8. goal 21.10.2020 00:08 # goal
    хорошая игра, немного не повезло

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  9. aacz 21.10.2020 00:08 # aacz
    Прессинг соперника и игроки начинают теряться, совершая ошибки.

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  10. thegodfather 21.10.2020 00:07 # thegodfather
    Лэмпарду пора задуматься, а его ли это... быть тренером топ клуба.
    Его решения, выбор состава, тактика из матча в матч говнище полное.

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  11. unclearness 21.10.2020 00:05 # unclearness
    Пинсы опять почти победили

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  12. hachidlo 21.10.2020 00:05 # hachidlo
    Хаверц ужасно разочаровывает. Столько времени ему дают, а на деле ни рыба ни мясо.

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  13. aacz 21.10.2020 00:05 # aacz
    Скучная и унылая игра в исполнении Челси.

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  14. mikkiynwa 21.10.2020 00:05 # mikkiynwa
    Этот клуб создан, чтобы сосать.


    18.01.2020 22:35 #
    thegodfather

    щользе ебаное обоссаное
    типикал выезд на сдп с дефолтным лузом. В любом состоянии это луз.


    но я ваш рот ебал говно помойка сука

    Источник: http://fapl.ru/posts/76109/

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  15. thegodfather 21.10.2020 00:05 # thegodfather
    Ахуенно. Ахуенная игра от маунта, жоржа.
    Ахуенно лэмпард ведет команду. Все четко.

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