Дэвид Кут отстранен от судейства в Премьер-Лиге на ближайший тур

Впервые в этом сезоне Дэвид Кут, который был видеоассистентом в субботнем дерби "Эвертона" и "Ливерпуля", не получил назначения на очередной раунд матчей.

Напомним, после ничейного матча на "Гудисон Парк" (2:2) "Ливерпуль" обратился к Премьер-Лиге с требованием объяснить, почему голкиперу "ирисок" Джордану Пикфорду сошла с рук грубая игра против Виргила Ван Дейка и какая часть тела Садио Мане угодила в офсайд при отмененном голе.



Оба этих решения принял Кут, который ассистировал рефери в поле Майклу Оливеру из видеостудии VAR.



В прессе даже появились слухи, что Кут просто забыл о имеющейся у него возможности проверить столкновение Пикфорда и Ван Дейка на предмет красной карточки, несмотря на зафиксированный офсайд.



Официальный представитель судейского корпуса опроверг эту теорию, заверив Sky Sports, что Кут не забыл правила. Вместе с тем Дэвид не получил назначения на ближайший тур Премьер-Лиги, а это говорит о том, что организация Майка Райли не очень-то довольна работой своего арбитра.



Также судейский корпус подчеркнул, что в видеостудии находятся трое людей. У видеоассистента есть двое коллег, чтобы убедиться, что все протоколы VAR соблюдаются.