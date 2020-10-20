Дэвид Кут отстранен от судейства в Премьер-Лиге на ближайший тур
Впервые в этом сезоне Дэвид Кут, который был видеоассистентом в субботнем дерби "Эвертона" и "Ливерпуля", не получил назначения на очередной раунд матчей.
Напомним, после ничейного матча на "Гудисон Парк" (2:2) "Ливерпуль" обратился к Премьер-Лиге с требованием объяснить, почему голкиперу "ирисок" Джордану Пикфорду сошла с рук грубая игра против Виргила Ван Дейка и какая часть тела Садио Мане угодила в офсайд при отмененном голе.
Оба этих решения принял Кут, который ассистировал рефери в поле Майклу Оливеру из видеостудии VAR.
В прессе даже появились слухи, что Кут просто забыл о имеющейся у него возможности проверить столкновение Пикфорда и Ван Дейка на предмет красной карточки, несмотря на зафиксированный офсайд.
Официальный представитель судейского корпуса опроверг эту теорию, заверив Sky Sports, что Кут не забыл правила. Вместе с тем Дэвид не получил назначения на ближайший тур Премьер-Лиги, а это говорит о том, что организация Майка Райли не очень-то довольна работой своего арбитра.
Также судейский корпус подчеркнул, что в видеостудии находятся трое людей. У видеоассистента есть двое коллег, чтобы убедиться, что все протоколы VAR соблюдаются.
20.10.2020 19:00
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Последние комментарии:
обидчик ван дейка даже не наказан, никто не отменит решение с оффсайдом. судью просто отстранили на пару туров, сказав что он не забыл правила лол
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ветка горения семидырых
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Одним скамом меньше в судейском корпусе. Что бы 6ля другим не повадно было
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знатно, конечно, обосрались судьи, не смогли выдумать даже единую версию, которая бы оправдала их вопиющие ошибки.
надеюсь это только начало репрессий в этой богадельне, и дальше последуют денежные наказания и проверки на профпригодность. надо поднимать шум, как это сделал ливерпуль, а не терпеть судейский произвол, тогда эти дауны начнут наконец работать
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Ещё много команд пострадают от этих правил
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Обоссан, ебучий пидарас.
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Отстранить весь этот вар к хуяр и всё. Ввели поебень антифутбольную, мудаки блеадь!
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