Дэвид Кут не получил назначения на ближайший тур Премьер-Лиги

Дэвид Кут Рефери Дэвид Кут, совершивший грубейшую ошибку при работе с системой VAR в минувший уикенд, не будет допущен для судейства в следующем туре Премьер-Лиги.

Напомним, в минувшую субботу судейский корпус был вынужден принести официальные извинения за то, что рефери Майкл Оливер не удалил полузащитника "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо за грубый фол на Сесаре Аспиликуэте из "Челси".

Оливер должен был получить подсказку от Кута, который в тот день являлся его помощником в видеостудии, но из-за "человеческой ошибки" указание на необходимость показать красную карточку так и не поступило по радиосвязи.

В результате, сообщает Daily Mail, Кут не получил назначения на 28-й тур Премьер-Лиги, что можно воспринимать как дисциплинарную меру со стороны судейского корпуса.

Однако без работы Дэвид в ближайший уикенд не останется. Ему отведена роль четвертого арбитра на финале Кубка Лиги между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" на "Уэмбли".


Метки VAR, Кут, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 26.02.2020 10:57 # mcfc-fantactic
    Епать себе откпытие. Они ох, енно присособили ВАР, когда все думали что это поможет избежать ошибок в футболе, эти пид, ары просто видят только то что хотят видеть... Это не ВАР, это полная лажа.

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  2. sayed 26.02.2020 10:37 # sayed
    Отношение к пенсам не айс...но фол был чисто красным.....говно он а не судья...а разве задним числом крассную нельзя чтоли??вроде за нырок есть наказание.

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  3. scauzer11 26.02.2020 10:12 # scauzer11
    ну да лучше этого лося на финал отправить пускай там косячит, ахахахах))

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  4. chelsiukpro 26.02.2020 10:11 # chelsiukpro
    В тот момент он легко подрачивал и нехера невидел т.к по другому монитору шла порнуха :))))

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