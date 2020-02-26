Дэвид Кут не получил назначения на ближайший тур Премьер-Лиги

Рефери Дэвид Кут, совершивший грубейшую ошибку при работе с системой VAR в минувший уикенд, не будет допущен для судейства в следующем туре Премьер-Лиги.

Напомним, в минувшую субботу судейский корпус был вынужден принести официальные извинения за то, что рефери Майкл Оливер не удалил полузащитника "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо за грубый фол на Сесаре Аспиликуэте из "Челси".



Оливер должен был получить подсказку от Кута, который в тот день являлся его помощником в видеостудии, но из-за "человеческой ошибки" указание на необходимость показать красную карточку так и не поступило по радиосвязи.



В результате, сообщает Daily Mail, Кут не получил назначения на 28-й тур Премьер-Лиги, что можно воспринимать как дисциплинарную меру со стороны судейского корпуса.



Однако без работы Дэвид в ближайший уикенд не останется. Ему отведена роль четвертого арбитра на финале Кубка Лиги между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" на "Уэмбли".