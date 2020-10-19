Хосе Энрике не хочет, чтобы Джеррард становился преемником Клоппа

Экс-защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике считает, что Стивену Джеррарду не стоит браться за работу с "красными" сразу после Юргена Клоппа.

Ранее Клопп уже говорил, что именно Джеррарда хочет видеть своим преемником на посту главного тренера "Ливерпуля".



В данный момент Джеррард проводит свой третий сезон у руля "Рейнджерс", и Энрике опасается, что Стивен может просто не справиться с возросшими за последние годы ожиданиями, если примет "красных" из рук Клоппа.



"Я не знаю, кто заменит Клоппа, но я надеюсь, в ближайшем будущем клубу не придется это решать".



"Посмотрите, как он изменил команду и какие игроки теперь хотят перейти к нам и выступать за нас".



"До его прихода и даже после его прихода нашими лучшими игроками были Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, которые хотели уйти в более классные команды. Теперь к нам переходит едва сделавший требл с "Баварией" Тиаго, чтобы играть за "Ливерпуль", потому что Клопп сделал нас одним из лучших клубов в мире".



"Убежден, однажды Стивен будет тренировать "Ливерпуль", но приступить к работе сразу после Клоппа — плохая идея".



"Стиви является, возможно, лучшим игроком "Ливерпуля" всех времен, и его всегда будут помнить таковым, но если он придет после Клоппа, фанаты захотят, чтобы он сразу начал побеждать, а это непросто".



"Мне очень нравится, как Стиви трудится в качестве тренера, и его дела в "Рейнджерс" идут очень хорошо, но ему было бы сложно изменить "Ливерпуль" после Клоппа и немедленно достичь успеха".



"Однако я был бы счастлив однажды увидеть его главным тренером "Ливерпуля", — цитирует Энрике Daily Star.