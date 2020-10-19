МЮ сыграет с ПСЖ без Магуайра, Кавани и Гринвуда

Защитник Харри Магуайр и нападающие Эдинсон Кавани с Мейсоном Гринвуд не помогут "Манчестер Юнайтед" во время выездного матча Лиги Чемпионов против ПСЖ во вторник вечером.

Магуайр сыграл все 90 минут против "Ньюкасла" в минувшую субботу, хотя еще перед этим матчем главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер говорил, что его капитан вернулся из сборной Англии с небольшой травмой.



Что касается Кавани и Гринвуда, то они вообще не участвовали в матче против "сорок". Эдинсон завершал 14-дневный период самоизоляции и только в воскресенье провел свою первую тренировку с новой командой.



Все трое не были замечены в аэропорту Манчестера в понедельник днем, и по прибытии в Париж Сульшер уточнил список потерь, куда также вошли Эрик Байи и Джесси Лингард.



"Мы надеемся, что эти игроки не будут отсутствовать слишком долго. Эдинсону нужно провести еще несколько тренировок, прежде чем мы сможем подумать о его участии в матче на выходных".



"Надеюсь, то же самое будет с Харри, Эриком и Мейсоном, но мы не уверены насчет этого", — цитирует Сульшера Sky Sports.