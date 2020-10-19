Лэмпард заявил, что игроки "Челси" не следовали его инструкциям

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард расстроен тем, что команда ослушалась его инструкций во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Пропустив 54 гола в прошлом сезоне, в новой кампании "синие" продолжают испытывать проблемы в обороне, и Лэмпарду пока не удается найти этому решение.



В субботу на "Стэмфорд Бридж" подопечные Фрэнка были вынуждены довольствоваться только ничейным результатом (3:3), хотя в первом тайме вели со счетом 2:0. Счет 3:2 "Челси" тоже удержать не удалось.



По словам Лэмпарда, команда просто проигнорировала его инструкции по преодолению высокого прессинга соперника.



"Я определенно не хочу играть в смелый футбол на последних мгновениях матча, и именно таким был мой посыл во втором тайме: нам нужно чаще играть в длинный пас, преодолевая их прессинг".



"Думаю, игроки делали это недостаточно. Мы слишком увлекались розыгрышем мяча. Длинный пас — это хороший способ способ преодолеть прессинг и доставить мяч на чужую половину поля".



"У некоторых игроков укоренилось в голове, что они хотят пытаться разыгрывать матч. Я не большой сторонник этого при высоком прессинге. Это, наверное, мое главное разочарование во втором тайме — игроки не применили эту установку", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.