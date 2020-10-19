Лэмпард заявил, что игроки "Челси" не следовали его инструкциям

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард расстроен тем, что команда ослушалась его инструкций во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Пропустив 54 гола в прошлом сезоне, в новой кампании "синие" продолжают испытывать проблемы в обороне, и Лэмпарду пока не удается найти этому решение.

В субботу на "Стэмфорд Бридж" подопечные Фрэнка были вынуждены довольствоваться только ничейным результатом (3:3), хотя в первом тайме вели со счетом 2:0. Счет 3:2 "Челси" тоже удержать не удалось.

По словам Лэмпарда, команда просто проигнорировала его инструкции по преодолению высокого прессинга соперника.

"Я определенно не хочу играть в смелый футбол на последних мгновениях матча, и именно таким был мой посыл во втором тайме: нам нужно чаще играть в длинный пас, преодолевая их прессинг".

"Думаю, игроки делали это недостаточно. Мы слишком увлекались розыгрышем мяча. Длинный пас — это хороший способ способ преодолеть прессинг и доставить мяч на чужую половину поля".

"У некоторых игроков укоренилось в голове, что они хотят пытаться разыгрывать матч. Я не большой сторонник этого при высоком прессинге. Это, наверное, мое главное разочарование во втором тайме — игроки не применили эту установку", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 905

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  1. feldkurat 19.10.2020 10:41 # feldkurat
    Чую хреново... и Фрэнк чует чьё-то дыхание за спиной.

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  2. lfc-krr 19.10.2020 10:32 # lfc-krr
    Не здоровая ситуация. Лемпс сливает прессе свое недовольство "некоторыми игроками".. Игроки начнут сливать Лемпса.

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  3. yamateh 19.10.2020 10:30 # yamateh
    Все нормально Лэмпард, ты главное не оставляй в запасе Криста, Зуму и Кепу

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  4. weorlfc 19.10.2020 10:30 # weorlfc
    Ооо конспекты Азара по тренерам откопали в раздевалке.....

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  5. brown-ale 19.10.2020 10:26 # brown-ale
    Просто они следовали инструкциям Кепы. Понятно же, кто важнее.

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  6. mancunia-planet 19.10.2020 10:23 # mancunia-planet
    Гавняный характер у этого долбоёба

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  7. ilovemanutd 19.10.2020 10:13 # ilovemanutd
    А нельзя было им сказать об этом, а не у себя в голове держать?

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  8. sausage 19.10.2020 10:12 # sausage
    Вот твари!

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  9. chr1s8rown 19.10.2020 10:07 # chr1s8rown
    Мисте лмпес физруа

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