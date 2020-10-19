Лэмпард заявил, что игроки "Челси" не следовали его инструкциям
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард расстроен тем, что команда ослушалась его инструкций во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона".
Пропустив 54 гола в прошлом сезоне, в новой кампании "синие" продолжают испытывать проблемы в обороне, и Лэмпарду пока не удается найти этому решение.
В субботу на "Стэмфорд Бридж" подопечные Фрэнка были вынуждены довольствоваться только ничейным результатом (3:3), хотя в первом тайме вели со счетом 2:0. Счет 3:2 "Челси" тоже удержать не удалось.
По словам Лэмпарда, команда просто проигнорировала его инструкции по преодолению высокого прессинга соперника.
"Я определенно не хочу играть в смелый футбол на последних мгновениях матча, и именно таким был мой посыл во втором тайме: нам нужно чаще играть в длинный пас, преодолевая их прессинг".
"Думаю, игроки делали это недостаточно. Мы слишком увлекались розыгрышем мяча. Длинный пас — это хороший способ способ преодолеть прессинг и доставить мяч на чужую половину поля".
"У некоторых игроков укоренилось в голове, что они хотят пытаться разыгрывать матч. Я не большой сторонник этого при высоком прессинге. Это, наверное, мое главное разочарование во втором тайме — игроки не применили эту установку", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
19.10.2020 10:00
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Последние комментарии:
Чую хреново... и Фрэнк чует чьё-то дыхание за спиной.
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Не здоровая ситуация. Лемпс сливает прессе свое недовольство "некоторыми игроками".. Игроки начнут сливать Лемпса.
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Все нормально Лэмпард, ты главное не оставляй в запасе Криста, Зуму и Кепу
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Ооо конспекты Азара по тренерам откопали в раздевалке.....
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Просто они следовали инструкциям Кепы. Понятно же, кто важнее.
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Гавняный характер у этого долбоёба
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А нельзя было им сказать об этом, а не у себя в голове держать?
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Вот твари!
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Мисте лмпес физруа
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