Лэмпард снова недоволен игрой "Челси" в обороне

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард снова раскритиковал свою команду за ошибки в обороне.

Ранее в этом сезоне Лэмпард уже предъявлял претензии свои подопечным за индивидуальные ошибки, что выливалось в пропущенные мячи.



Матч против "Саутгемптона" в субботу не стал исключением (3:3). Лэмпард был очень доволен демонстрируемым "синими" футболом, пока соперник не отыграл один гол в конце первого тайма.



"Когда ведешь в два мяча, ты хочешь прикончить интригу. На том отрезке матча мы определенно демонстрировали свой лучший футбол в этом сезоне".



"Однако "Саутгемптон" — хорошая команда. Они подвергли нас давлению без мяча. Они подвергли нас давлению после своего первого гола".



"Мой посыл в перерыве состоял в том, что гол не должен слишком многое изменить. Но во втором тайме мы никогда не вышли на прежний уровень".



"Мы можем играть лучше. Мы должны быть надежнее в обороне и не совершать индивидуальные ошибки, благодаря которым другие команды получают шансы", — сообщил Лэмпард BBC.