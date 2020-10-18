Лэмпард снова недоволен игрой "Челси" в обороне

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард снова раскритиковал свою команду за ошибки в обороне.

Ранее в этом сезоне Лэмпард уже предъявлял претензии свои подопечным за индивидуальные ошибки, что выливалось в пропущенные мячи.

Матч против "Саутгемптона" в субботу не стал исключением (3:3). Лэмпард был очень доволен демонстрируемым "синими" футболом, пока соперник не отыграл один гол в конце первого тайма.

"Когда ведешь в два мяча, ты хочешь прикончить интригу. На том отрезке матча мы определенно демонстрировали свой лучший футбол в этом сезоне".

"Однако "Саутгемптон" — хорошая команда. Они подвергли нас давлению без мяча. Они подвергли нас давлению после своего первого гола".

"Мой посыл в перерыве состоял в том, что гол не должен слишком многое изменить. Но во втором тайме мы никогда не вышли на прежний уровень".

"Мы можем играть лучше. Мы должны быть надежнее в обороне и не совершать индивидуальные ошибки, благодаря которым другие команды получают шансы", — сообщил Лэмпард BBC.


Метки Лэмпард, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2020 14:00

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  1. chelsiukpro 18.10.2020 15:26 # chelsiukpro
    Лемпс вот ты пизишь что не умеют контролировать ход матча когда счёт комфортный. Есть вопрос какого кхуя ты стоишь на бровке и молчишь? Подскази покричи на кого чтоб не раслаблялись. Посмотри на тактиков Пепку Артету, того же Конте когда был, тот же Маур Клопп что то выкрикивает кому то. А ты воды в рот набравши. Уже помолчу насчёт выбора состава состава или замен....Короче типичный Сульшер..

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  2. ganinilyha 18.10.2020 14:57 # ganinilyha
    Можно было спокойно на 2 месте идти. Даже пуль, сосущий у Лидса и Виллы, выше. Бездарности. Нужен срочно топовый цз, например Миазга ахаха

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  3. asnural 18.10.2020 14:49 # asnural
    Лохпард

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  4. cleverley88 18.10.2020 14:29 # cleverley88
    Даже МЮ пропустил меньше голов, чем Лузерпуль

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  5. kos9k 18.10.2020 14:27 # kos9k
    Не проще убрать из основы датчанина и использовать Зума-Рюдигер/Силва/Томори?

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  6. chebrec 18.10.2020 14:09 # chebrec
    С 2-0 обосраться могут только аристократы сейчас

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  7. m-ballack 18.10.2020 14:03 # m-ballack
    Так ты сам её и выстраивал, лол. Если команда в АПЛ забивает по 3 гола, но не может победить, то проблема в тренерском штабе.

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