Лэмпард снова недоволен игрой "Челси" в обороне
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард снова раскритиковал свою команду за ошибки в обороне.
Ранее в этом сезоне Лэмпард уже предъявлял претензии свои подопечным за индивидуальные ошибки, что выливалось в пропущенные мячи.
Матч против "Саутгемптона" в субботу не стал исключением (3:3). Лэмпард был очень доволен демонстрируемым "синими" футболом, пока соперник не отыграл один гол в конце первого тайма.
"Когда ведешь в два мяча, ты хочешь прикончить интригу. На том отрезке матча мы определенно демонстрировали свой лучший футбол в этом сезоне".
"Однако "Саутгемптон" — хорошая команда. Они подвергли нас давлению без мяча. Они подвергли нас давлению после своего первого гола".
"Мой посыл в перерыве состоял в том, что гол не должен слишком многое изменить. Но во втором тайме мы никогда не вышли на прежний уровень".
"Мы можем играть лучше. Мы должны быть надежнее в обороне и не совершать индивидуальные ошибки, благодаря которым другие команды получают шансы", — сообщил Лэмпард BBC.
18.10.2020 14:00
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Последние комментарии:
Лемпс вот ты пизишь что не умеют контролировать ход матча когда счёт комфортный. Есть вопрос какого кхуя ты стоишь на бровке и молчишь? Подскази покричи на кого чтоб не раслаблялись. Посмотри на тактиков Пепку Артету, того же Конте когда был, тот же Маур Клопп что то выкрикивает кому то. А ты воды в рот набравши. Уже помолчу насчёт выбора состава состава или замен....Короче типичный Сульшер..
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Можно было спокойно на 2 месте идти. Даже пуль, сосущий у Лидса и Виллы, выше. Бездарности. Нужен срочно топовый цз, например Миазга ахаха
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Лохпард
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Даже МЮ пропустил меньше голов, чем Лузерпуль
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Не проще убрать из основы датчанина и использовать Зума-Рюдигер/Силва/Томори?
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С 2-0 обосраться могут только аристократы сейчас
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Так ты сам её и выстраивал, лол. Если команда в АПЛ забивает по 3 гола, но не может победить, то проблема в тренерском штабе.
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