Венгер: "Моуриньо постоянно провоцирует"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался на то, что Жозе Моуриньо его "постоянно провоцирует".

Несмотря на свои многочисленные противостояния с Моуриньо на футбольном поле, Венгер не упомянул Жозе в своей новой автобиографической книге "My Life in Red and White".



"Потому что он никогда не побеждал меня. Ты же не посвятишь целую главу 12-14 матчам, из которых ты ни одного не выиграл, так зачем ему упоминать обо мне в книге?" — находчиво заявил нынешний рулевой "Тоттенхэма" по этому поводу.



Комментарий Моуриньо не произвел впечатления на 70-летнего француза, который снова чувствует, что Жозе пытается вывести его из себя.



"Меня это не беспокоит. Он постоянно провоцирует. С ним я чувствую себя словно в детском саду, но это часть его характера".



"Это неправда, мы обыграли его дважды. Мы побеждали, а также было много ничьих".



"Кстати, побеждаешь не "ты" — ты лишь участвуешь в победе. Побеждают "мы". Тренер нужен, чтобы выжать максимум из команды", — сообщил Венгер в эфире Canal+.