Моуриньо знает, почему не упомянут в книге Венгера
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо высказал свою точку зрения, почему он не упомянут в новой книге Арсена Венгера.
В этом месяце в свет вышла автобиографическая книга Венгера, посвященная 22 сезонам работы Арсена на тренерском мостике "Арсенала".
70-летний француз уже объяснял, почему проигнорировал Моуриньо в своем творении, однако Жозе, выигравший 10 из 19 очных встреч с Арсеном при всего двух поражениях, уверен, что причина в другом.
"Потому что он никогда не побеждал меня. Ты же не посвятишь целую главу 12-14 матчам, из которых ты ни одного не выиграл, так зачем ему упоминать обо мне в книге?"
"Ты пишешь книгу, чтобы радоваться ей, чтобы гордиться ей, поэтому я прекрасно понимаю ситуацию", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
16.10.2020 16:00
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Последние комментарии:
xaxa, троллит как нех делать)
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)))))))
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Как он это делает? Жозе красавчик, как всегда на высоте )))
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Ору блять, как красиво обоссал он их.
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Типичный обоссаный переводчик.
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