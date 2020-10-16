Моуриньо знает, почему не упомянут в книге Венгера

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо высказал свою точку зрения, почему он не упомянут в новой книге Арсена Венгера.

В этом месяце в свет вышла автобиографическая книга Венгера, посвященная 22 сезонам работы Арсена на тренерском мостике "Арсенала".



70-летний француз уже объяснял, почему проигнорировал Моуриньо в своем творении, однако Жозе, выигравший 10 из 19 очных встреч с Арсеном при всего двух поражениях, уверен, что причина в другом.



"Потому что он никогда не побеждал меня. Ты же не посвятишь целую главу 12-14 матчам, из которых ты ни одного не выиграл, так зачем ему упоминать обо мне в книге?"



"Ты пишешь книгу, чтобы радоваться ей, чтобы гордиться ей, поэтому я прекрасно понимаю ситуацию", — цитирует Моуриньо Daily Mail.