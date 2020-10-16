Моуриньо знает, почему не упомянут в книге Венгера

Жозе Моуриньо и Арсен Венгер Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо высказал свою точку зрения, почему он не упомянут в новой книге Арсена Венгера.

В этом месяце в свет вышла автобиографическая книга Венгера, посвященная 22 сезонам работы Арсена на тренерском мостике "Арсенала".

70-летний француз уже объяснял, почему проигнорировал Моуриньо в своем творении, однако Жозе, выигравший 10 из 19 очных встреч с Арсеном при всего двух поражениях, уверен, что причина в другом.

"Потому что он никогда не побеждал меня. Ты же не посвятишь целую главу 12-14 матчам, из которых ты ни одного не выиграл, так зачем ему упоминать обо мне в книге?"

"Ты пишешь книгу, чтобы радоваться ей, чтобы гордиться ей, поэтому я прекрасно понимаю ситуацию", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Арсенал, Венгер, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1052

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  1. largo-winch 16.10.2020 16:27 # largo-winch
    xaxa, троллит как нех делать)

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  2. animadora 16.10.2020 16:25 # animadora
    )))))))

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  3. rockinrolla 16.10.2020 16:13 # rockinrolla
    Как он это делает? Жозе красавчик, как всегда на высоте )))

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  4. mikkiynwa 16.10.2020 16:05 # mikkiynwa
    Ору блять, как красиво обоссал он их.

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  5. gameboy 16.10.2020 16:04 # gameboy
    Типичный обоссаный переводчик.

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