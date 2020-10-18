"Вест Хэм" отыграл три гола против "Тоттенхэма"
Уступая три мяча к 82-й минуте, "Вест Хэм" нашел в себе силы избежать поражения в противостоянии с "Тоттенхэмом" — 3:3.
Гарет Бэйл начал матча на скамейке запасных "шпор", зато в старте вышли Тоби Алдервейрелд и Стивен Бергвейн, заменив Эрика Дайера и Эрика Ламелу относительно победы 1:6 над "Манчестер Юнайтед".
Стартовый состав "молотобойцев" не изменился по сравнению с победой 0:3 над "Лестером".
Прошло менее минуты после начала матча, как "Тоттенхэм" открыл счет. Сон Хен Мин ворвался в штрафную площадь по левому краю, одним движением ускользнул от Фабиана Бальбуэны и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.
Уже на восьмой минуте хозяева удвоили свое преимущество. Харри Кейн на подступах к штрафной прокинул мяч между ног Деклану Райсу, а затем пробил низом в ближний угол ворот — 2:0.
Третий гол тоже не заставил себя ждать. На 15-й минуте Серхио Регилон выполнил идеальную подачу с левого фланга к дальней штанге, где в воздух взмыл Кейн — 3:0.
Три гола насытили "шпор", которые, хоть и сохранили контроль над игрой, но атаковали уже без прежнего рвения. "Вест Хэм" пытался что-нибудь изменить, но проблем Уго Льорису не создавал.
Второй тайм гости начали лучше, подвергнув соперника определенному давлению. Однако вскоре "Тоттенхэм" погасил этот всплеск несколькими атаками.
На 79-й минуте "молотобойцы" едва не пропустили четвертый — удар Кейна на себя приняла штанга.
Ничего не предвещало беды для "шпор", однако на 82-й минуте гости отыграли один гол. Это Бальбуэна головой замкнул подачу Аарона Крессуэлла — 3:1.
Перед гостями забрезжила надежда, а спустя три минуты они окончательно вернулись в игру. Это Давинсон Санчес совершил автогол, головой неудачно прервав прострел Владимира Цоуфала с правого края штрафной — 3:2.
"Вест Хэм" помчался вперед, но силы уже были на исходе. В компенсированное время появившийся на замену Бэйл мог наказать сильно рисковавшего соперника, но из убойной позиции не попал в створ.
Возмездие за промах Бэйла наступило на последней добавленной минуте. Мануэль Лансини нанес потрясающий удар в касание по отскочившему к нему мячу с 25 метров — 3:3.
Забив три быстрых гола, "Тоттенхэм" позволил себе расслабиться, и особенно это чувствовалось во втором тайме. "Вест Хэм" заслуживает похвалы за то, что сражался до конца.
"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче
18.10.2020 20:30
Просмотров: 732
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
вхю ни на минуту не сдавался и продолжал гнуть свою линию, такое не часто бывает, но вознаграждение их настигло в виде красивейшего гола лансини
(ответить)
Санчес похлеще Дайера)) Моур рано с заменами замутил, банально недооценив соперника!
(ответить)
Пизя что за тур.... хотел похвалить кур с 3 очками в первом таиме а тут тебе на. Сезон 20/21 наверно самый непредсказуемый! Топы на старте часто всасывают и играют в ничью. А дальше ещё будет тяжелее... матчей много, холодно много каму солнца надо, ЛЧ ЛЕ и кубки повалят это пизец будет...
(ответить)
18.10.2020 19:55 #
thegodfather
Так а че, моур изи может стать чемпиком.
У его команды есть защита.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/81627/?c=1#c7229429
Моур и Тоттенхем с Чемпиком после 5 тура, эххехех
(ответить)
Моур полтарашечку Буратины въебал после такого гола...
(ответить)
18.10.2020 19:55 #
thegodfather
Так а че, моур изи может стать чемпиком.
У его команды есть защита.
Источник: http://fapl.ru/posts/81627/?c=1#c7229483
Очередная ОНОЛИТИКА ПЕНСОВ
Источник: http://fapl.ru/posts/81638/
(ответить)
Ветка для обоссывания АНАШЛЮХАНЫ94
(ответить)
моур все заруинил, гольфист не футболист!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий