"Вест Хэм" отыграл три гола против "Тоттенхэма"

Уступая три мяча к 82-й минуте, "Вест Хэм" нашел в себе силы избежать поражения в противостоянии с "Тоттенхэмом" — 3:3.

Гарет Бэйл начал матча на скамейке запасных "шпор", зато в старте вышли Тоби Алдервейрелд и Стивен Бергвейн, заменив Эрика Дайера и Эрика Ламелу относительно победы 1:6 над "Манчестер Юнайтед".



Стартовый состав "молотобойцев" не изменился по сравнению с победой 0:3 над "Лестером".



Прошло менее минуты после начала матча, как "Тоттенхэм" открыл счет. Сон Хен Мин ворвался в штрафную площадь по левому краю, одним движением ускользнул от Фабиана Бальбуэны и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.



Уже на восьмой минуте хозяева удвоили свое преимущество. Харри Кейн на подступах к штрафной прокинул мяч между ног Деклану Райсу, а затем пробил низом в ближний угол ворот — 2:0.



Третий гол тоже не заставил себя ждать. На 15-й минуте Серхио Регилон выполнил идеальную подачу с левого фланга к дальней штанге, где в воздух взмыл Кейн — 3:0.



Три гола насытили "шпор", которые, хоть и сохранили контроль над игрой, но атаковали уже без прежнего рвения. "Вест Хэм" пытался что-нибудь изменить, но проблем Уго Льорису не создавал.



Второй тайм гости начали лучше, подвергнув соперника определенному давлению. Однако вскоре "Тоттенхэм" погасил этот всплеск несколькими атаками.



На 79-й минуте "молотобойцы" едва не пропустили четвертый — удар Кейна на себя приняла штанга.



Ничего не предвещало беды для "шпор", однако на 82-й минуте гости отыграли один гол. Это Бальбуэна головой замкнул подачу Аарона Крессуэлла — 3:1.



Перед гостями забрезжила надежда, а спустя три минуты они окончательно вернулись в игру. Это Давинсон Санчес совершил автогол, головой неудачно прервав прострел Владимира Цоуфала с правого края штрафной — 3:2.



"Вест Хэм" помчался вперед, но силы уже были на исходе. В компенсированное время появившийся на замену Бэйл мог наказать сильно рисковавшего соперника, но из убойной позиции не попал в створ.



Возмездие за промах Бэйла наступило на последней добавленной минуте. Мануэль Лансини нанес потрясающий удар в касание по отскочившему к нему мячу с 25 метров — 3:3.



Забив три быстрых гола, "Тоттенхэм" позволил себе расслабиться, и особенно это чувствовалось во втором тайме. "Вест Хэм" заслуживает похвалы за то, что сражался до конца.



"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче