"Вест Хэм" отыграл три гола против "Тоттенхэма"

Мануэль Лансини Уступая три мяча к 82-й минуте, "Вест Хэм" нашел в себе силы избежать поражения в противостоянии с "Тоттенхэмом" — 3:3.

Гарет Бэйл начал матча на скамейке запасных "шпор", зато в старте вышли Тоби Алдервейрелд и Стивен Бергвейн, заменив Эрика Дайера и Эрика Ламелу относительно победы 1:6 над "Манчестер Юнайтед".

Стартовый состав "молотобойцев" не изменился по сравнению с победой 0:3 над "Лестером".

Прошло менее минуты после начала матча, как "Тоттенхэм" открыл счет. Сон Хен Мин ворвался в штрафную площадь по левому краю, одним движением ускользнул от Фабиана Бальбуэны и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.

Уже на восьмой минуте хозяева удвоили свое преимущество. Харри Кейн на подступах к штрафной прокинул мяч между ног Деклану Райсу, а затем пробил низом в ближний угол ворот — 2:0.

Третий гол тоже не заставил себя ждать. На 15-й минуте Серхио Регилон выполнил идеальную подачу с левого фланга к дальней штанге, где в воздух взмыл Кейн — 3:0.

Три гола насытили "шпор", которые, хоть и сохранили контроль над игрой, но атаковали уже без прежнего рвения. "Вест Хэм" пытался что-нибудь изменить, но проблем Уго Льорису не создавал.

Второй тайм гости начали лучше, подвергнув соперника определенному давлению. Однако вскоре "Тоттенхэм" погасил этот всплеск несколькими атаками.

На 79-й минуте "молотобойцы" едва не пропустили четвертый — удар Кейна на себя приняла штанга.

Ничего не предвещало беды для "шпор", однако на 82-й минуте гости отыграли один гол. Это Бальбуэна головой замкнул подачу Аарона Крессуэлла — 3:1.

Перед гостями забрезжила надежда, а спустя три минуты они окончательно вернулись в игру. Это Давинсон Санчес совершил автогол, головой неудачно прервав прострел Владимира Цоуфала с правого края штрафной — 3:2.

"Вест Хэм" помчался вперед, но силы уже были на исходе. В компенсированное время появившийся на замену Бэйл мог наказать сильно рисковавшего соперника, но из убойной позиции не попал в створ.

Возмездие за промах Бэйла наступило на последней добавленной минуте. Мануэль Лансини нанес потрясающий удар в касание по отскочившему к нему мячу с 25 метров — 3:3.

Забив три быстрых гола, "Тоттенхэм" позволил себе расслабиться, и особенно это чувствовалось во втором тайме. "Вест Хэм" заслуживает похвалы за то, что сражался до конца.

"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2020 20:30

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Последние комментарии:




  1. liverfun 18.10.2020 20:37 # liverfun
    вхю ни на минуту не сдавался и продолжал гнуть свою линию, такое не часто бывает, но вознаграждение их настигло в виде красивейшего гола лансини

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  2. makeewadim 18.10.2020 20:35 # makeewadim
    Санчес похлеще Дайера)) Моур рано с заменами замутил, банально недооценив соперника!

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  3. chelsiukpro 18.10.2020 20:33 # chelsiukpro
    Пизя что за тур.... хотел похвалить кур с 3 очками в первом таиме а тут тебе на. Сезон 20/21 наверно самый непредсказуемый! Топы на старте часто всасывают и играют в ничью. А дальше ещё будет тяжелее... матчей много, холодно много каму солнца надо, ЛЧ ЛЕ и кубки повалят это пизец будет...

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  4. largo-winch 18.10.2020 20:33 # largo-winch
    18.10.2020 19:55 #
    thegodfather

    Так а че, моур изи может стать чемпиком.
    У его команды есть защита.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/81627/?c=1#c7229429

    Моур и Тоттенхем с Чемпиком после 5 тура, эххехех

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  5. kukuruzzo 18.10.2020 20:31 # kukuruzzo
    Моур полтарашечку Буратины въебал после такого гола...

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  6. mikkiynwa 18.10.2020 20:31 # mikkiynwa
    18.10.2020 19:55 #
    thegodfather

    Так а че, моур изи может стать чемпиком.
    У его команды есть защита.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81627/?c=1#c7229483




    Очередная ОНОЛИТИКА ПЕНСОВ

    Источник: http://fapl.ru/posts/81638/

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  7. danmancunian 18.10.2020 20:31 # danmancunian
    Ветка для обоссывания АНАШЛЮХАНЫ94

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  8. selta 18.10.2020 20:31 # selta
    моур все заруинил, гольфист не футболист!

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