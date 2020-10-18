Ван Дейк повредил крестообразные связки и ложится на операцию

"Ливерпуль" официально подтвердил, что защитник Виргил Ван Дейк повредил крестообразные связки своего колена и теперь направляется на операцию.

Эту травму Ван Дейк получил в самом начале дерби против "Эвертона" накануне. Голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд просто врезался в правое колено Виргила, и быть бы пенальти, но система VAR определила, что в тот момент вице-капитан "красных" уже находился вне игры.



С "Гудисон Парк" Ван Дейк прямиком направился в госпиталь, а сегодня Виргил посетил профильного специалиста, который подтвердил худшие опасения.



Теперь Ван Дейк ложится на операцию. В своем заявлении "Ливерпуль" не называет сроки восстановления Виргила, однако совершенно точно, что счет пойдет на месяцы — потребуется настоящее чудо, чтобы 29-летний голландец сыграл до окончания сезона.



Потеря Ван Дейка станет огромной проблемой для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа — и не только из-за важности Виргила, но и по той причине, что летом "красные" решили не приглашать защитника на замену проданному в "Зенит" Деяну Ловрену.