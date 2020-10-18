Ван Дейк повредил крестообразные связки и ложится на операцию
"Ливерпуль" официально подтвердил, что защитник Виргил Ван Дейк повредил крестообразные связки своего колена и теперь направляется на операцию.
Эту травму Ван Дейк получил в самом начале дерби против "Эвертона" накануне. Голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд просто врезался в правое колено Виргила, и быть бы пенальти, но система VAR определила, что в тот момент вице-капитан "красных" уже находился вне игры.
С "Гудисон Парк" Ван Дейк прямиком направился в госпиталь, а сегодня Виргил посетил профильного специалиста, который подтвердил худшие опасения.
Теперь Ван Дейк ложится на операцию. В своем заявлении "Ливерпуль" не называет сроки восстановления Виргила, однако совершенно точно, что счет пойдет на месяцы — потребуется настоящее чудо, чтобы 29-летний голландец сыграл до окончания сезона.
Потеря Ван Дейка станет огромной проблемой для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа — и не только из-за важности Виргила, но и по той причине, что летом "красные" решили не приглашать защитника на замену проданному в "Зенит" Деяну Ловрену.
18.10.2020 20:15
Просмотров: 1911
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Последние комментарии:
COME ON YOU SPURS!!!
THIS IS MY TEAM MY ONE ONE AND ONLY TEAM!
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Ливерпулю придется гасить всех никого не подпуская к воротам
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Повреждение крестов, совсем не означает разрыв, завтра узнаем более подробно, после операции.
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ожидаемо, туша в 100кг не глядя на мяч просто летит в опорную ногу соперника, какой бы ван дейк не был здоровяк, только случайность могла бы сохранить ему здоровье в этой ситуации.
пикфорду всего наихудшего, как и эвертону. типичные мрази, которые начинают ломать оппонента, осознав, что они второй сорт и хуже во всем. с таким менталитетом и отношение к игре, эвертон вечно будет обитать на задворках европейского футбола, костоломов никто не любит.
ван дейку здоровья, до конца сезона должен появиться, все же сам ушел с поля
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поздравления скаузерам, все-таки выжил ван Дейк
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Официальная ветка для обоссывания АНАШЛЮХАНЫ94
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Это не мю проклят, а Тоттенхэм. Кубок лиги для них это потолок
Просто менталитет терпил у них. И маур ничего не может сделать.
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Клопп лох, верни Ловрена.
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ттх были в гонке за титул целых 70 минут
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Соснул бзвз
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Если бы Бейл забил сегодня, да дерево деревом и остался
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Фабиньо теперь надо наигрывать с Матипом)
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До зимы будет рок-н-ролльный валидол теперь
Тем интереснее будет смотреть
Потом купят упомекано какого-нибудь
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Ору, так если ничья получается членсы 7 будут, хеххехехехех
Бля обоссанки ебаные
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анабанана, как дела, как там лютый топ бейл? вышел и зарешал
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здоровья Биг Дику, надеюсь вернется до конца сезона
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Тьяго избежал серьезной травмы, а Алиссон опередил график восстановления после травмы плеча.
Клопп изначально опасался, что «Ливерпуль» останется без него до ноябрьского международного перерыва.
• Источник – Джеймс Пирс
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ОРУУУУ КАЙЙЙФ)))
чмоур лалка)
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Чисто самый важный игрок команды сломался, сука
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18.10.2020 19:55 #
thegodfather
Так а че, моур изи может стать чемпиком.
У его команды есть защита.
Источник: http://fapl.ru/posts/81627/?c=1#c7229483
Очередная ОНОЛИТИКА ПЕНСОВ
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