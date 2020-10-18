Ван Дейк повредил крестообразные связки и ложится на операцию

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" официально подтвердил, что защитник Виргил Ван Дейк повредил крестообразные связки своего колена и теперь направляется на операцию.

Эту травму Ван Дейк получил в самом начале дерби против "Эвертона" накануне. Голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд просто врезался в правое колено Виргила, и быть бы пенальти, но система VAR определила, что в тот момент вице-капитан "красных" уже находился вне игры.

С "Гудисон Парк" Ван Дейк прямиком направился в госпиталь, а сегодня Виргил посетил профильного специалиста, который подтвердил худшие опасения.

Теперь Ван Дейк ложится на операцию. В своем заявлении "Ливерпуль" не называет сроки восстановления Виргила, однако совершенно точно, что счет пойдет на месяцы — потребуется настоящее чудо, чтобы 29-летний голландец сыграл до окончания сезона.

Потеря Ван Дейка станет огромной проблемой для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа — и не только из-за важности Виргила, но и по той причине, что летом "красные" решили не приглашать защитника на замену проданному в "Зенит" Деяну Ловрену.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2020 20:15

Количество просмотров Просмотров: 1911

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 18.10.2020 20:37 # anabanana94
    COME ON YOU SPURS!!!

    THIS IS MY TEAM MY ONE ONE AND ONLY TEAM!

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  2. superperez101 18.10.2020 20:36 # superperez101
    Ливерпулю придется гасить всех никого не подпуская к воротам

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  3. lovrentiy 18.10.2020 20:35 # lovrentiy
    Повреждение крестов, совсем не означает разрыв, завтра узнаем более подробно, после операции.

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  4. liverfun 18.10.2020 20:34 # liverfun
    ожидаемо, туша в 100кг не глядя на мяч просто летит в опорную ногу соперника, какой бы ван дейк не был здоровяк, только случайность могла бы сохранить ему здоровье в этой ситуации.
    пикфорду всего наихудшего, как и эвертону. типичные мрази, которые начинают ломать оппонента, осознав, что они второй сорт и хуже во всем. с таким менталитетом и отношение к игре, эвертон вечно будет обитать на задворках европейского футбола, костоломов никто не любит.
    ван дейку здоровья, до конца сезона должен появиться, все же сам ушел с поля

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  5. reams 18.10.2020 20:33 # reams
    поздравления скаузерам, все-таки выжил ван Дейк

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  6. danmancunian 18.10.2020 20:33 # danmancunian
    Официальная ветка для обоссывания АНАШЛЮХАНЫ94

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  7. superperez101 18.10.2020 20:33 # superperez101
    Это не мю проклят, а Тоттенхэм. Кубок лиги для них это потолок
    Просто менталитет терпил у них. И маур ничего не может сделать.

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  8. brown-ale 18.10.2020 20:33 # brown-ale
    Клопп лох, верни Ловрена.

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  9. grummer 18.10.2020 20:32 # grummer
    ттх были в гонке за титул целых 70 минут

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  10. iska95 18.10.2020 20:30 # iska95
    Соснул бзвз

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  11. shearer1 18.10.2020 20:30 # shearer1
    Если бы Бейл забил сегодня, да дерево деревом и остался

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  12. keremet 18.10.2020 20:29 # keremet
    Фабиньо теперь надо наигрывать с Матипом)

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  13. superperez101 18.10.2020 20:28 # superperez101
    До зимы будет рок-н-ролльный валидол теперь
    Тем интереснее будет смотреть
    Потом купят упомекано какого-нибудь

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  14. mikkiynwa 18.10.2020 20:27 # mikkiynwa
    Ору, так если ничья получается членсы 7 будут, хеххехехехех

    Бля обоссанки ебаные

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  15. grummer 18.10.2020 20:26 # grummer
    анабанана, как дела, как там лютый топ бейл? вышел и зарешал

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  16. keremet 18.10.2020 20:25 # keremet
    здоровья Биг Дику, надеюсь вернется до конца сезона

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  17. mikkiynwa 18.10.2020 20:25 # mikkiynwa
    Тьяго избежал серьезной травмы, а Алиссон опередил график восстановления после травмы плеча.

    Клопп изначально опасался, что «Ливерпуль» останется без него до ноябрьского международного перерыва.

    • Источник – Джеймс Пирс

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  18. gandalf 18.10.2020 20:25 # gandalf
    ОРУУУУ КАЙЙЙФ)))
    чмоур лалка)

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  19. kos9k 18.10.2020 20:24 # kos9k
    Чисто самый важный игрок команды сломался, сука

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  20. mikkiynwa 18.10.2020 20:24 # mikkiynwa
    18.10.2020 19:55 #
    thegodfather

    Так а че, моур изи может стать чемпиком.
    У его команды есть защита.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81627/?c=1#c7229483




    Очередная ОНОЛИТИКА ПЕНСОВ

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