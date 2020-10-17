Клопп: "Лучший матч "Ливерпуля" на "Гудисон Парк" при мне"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил свою команду за продемонстрированную игру в мерсисайдском дерби против "Эвертона".

Дважды вырываясь вперед, "Ливерпуль" был вынужден довольствоваться ничейным результатом против своего соседа и одновременно лидера Премьер-Лиги — 2:2.

Клопп чувствует, что за все время его работы в клубе "красные" еще никогда не играли на "Гудисон Парк" лучше. Юргену кажется, что его команда заслуживала три очка.

"С точки зрения игры я очень, очень рад. Лучший выездной матч, что мы сыграли здесь, с момента, как я начал тренировать. Мы пропустили два гола после розыгрышей стандартов, но мы вынужденно изменили свое построение (из-за травмы Ван Дейка)".

"Мы доминировали против команды, которая неудержима. Сегодня много всего произошло. В инциденте с Виргилом и Пикфордом я не увидел офсайда".

"Да, мы должны были выигрывать этот матч. Парни провели суперматч против команды, которая обладает мастерством и уверенностью в себе. Мы доминировали с первой секунды, и это абсолютно исключительно", — сообщил Клопп BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2020 17:00

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