Клопп: "Поражение 7:2 может стать самым важным матчем для "Ливерпуля" в сезоне"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что поражение 7:2 от "Астон Виллы" может стать самым важным матчем для его команды в сезоне.
Перед международным перерывом действующий чемпион Премьер-Лиги унизительно проиграл на "Вилла Парк", весьма озадачив Клоппа.
Однако Юрген видит и позитивный момент в этом результате. Ни для кого не секрет, что "красные" весьма сбавили обороты и позволили себе расслабиться после оформления титула в конце июня, так что эта пощечина может оказаться очень кстати.
"В последующие часы после матча я все больше и больше чувствовал, что после всех позитивных вещей, которые с нами случились, мы нуждались в хорошем ударе промеж лица, чтобы взбодриться".
"Нет другой такой причины, почему поражение 7:2 — это хорошо. А раз так, то это может быть самый важный матч сезона. Мы используем это и не захотим это забыть", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
17.10.2020 06:00
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