Шестеро игроков из Премьер-Лиги номинированы на Golden Boy

Шестеро игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги, вошли в шорт-лист 20 номинантов на награду Golden Boy.

Итальянский журнал Tuttosport ежегодно определяет лучшего молодого игрока в Европе (не старше 21 года), и в прошлом году награда Golden Boy, например, досталась Жоау Фелишу, конкурентами которого в топ-3 стали Джейдон Санчо и Кай Хаверц.



Санчо значится среди номинантов и на сей раз, но если говорить о представителях Премьер-Лиги, то это Фабиу Силва из "Вулверхэмптона", Фил Фоден и Ферран Торрес из "Манчестер Сити", Мейсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед", Букайо Сака из "Арсенала" и Каллум Хадсон-Одои из "Челси".



Отметим, что "Сити" — один из четырех клубов, делегировавших сюда более одного игрока. Всего в списке пятеро англичан, и это лучший показатель среди всех стран.



Добавим, обладатель награды Golden Boy-2020 будет объявлен до конца 2020 года.



Номинанты на награду Golden Boy-2020



Митчел Баккер (ПСЖ)

Эдуардо Камавинга ("Ренн")

Джонатан Дэвид ("Лилль")

Альфонсо Дэвис ("Бавария")

Сержиньо Дест ("Барселона")

Фабиу Силва ("Вулверхэмптон")

Ансу Фати ("Барселона")

Фил Фоден ("Манчестер Сити")

Райан Гравенберх ("Аякс")

Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед")

Эрлинг Бреут Холанд ("Боруссия Дортмунд")

Каллум Хадсон-Одои ("Челси")

Деян Кулушевски ("Ювентус")

Родриго ("Реал")

Букайо Сака ("Арсенал")

Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд")

Доминик Собослаи ("Ред Булл")

Сандро Тонали ("Милан")

Ферран Торрес ("Манчестер Сити")

Винисиус ("Реал")