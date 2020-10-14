Кариус похоронил своих демонов из финала Лиги Чемпионов 2018 года

Лорис Кариус Голкипер "Униона" Лорис Кариус заверил, что окончательно похоронил своих демонов из проигранного в составе "Ливерпуля" финала Лиги Чемпионов 2018 года, а также намекнул на свое возвращение в клуб с "Энфилда".

Тот вечер в Киеве, когда "Ливерпуль" уступил "Реалу", до сих пор остается самым ярким воспоминанием в карьере Кариуса. Совершив два грубейших ляпа, Лорис подтолкнул "красных" к покупке Алиссона, а сам больше не провел ни одного официального матча за мерсисайдский клуб.

Однако 27-летний немец, который недавно был отправлен в аренду в "Унион", преодолел этот психологический барьер.

Это было два года назад. С тех пор я сыграл свыше 60 матчей. Я здесь, чтобы играть хорошо. Тот финал больше не играет никакой роли — я давно оставил это позади. Журналисты — единственные, кто все еще хочет об этом говорить. Для меня теперь это скучно".

"К этому возрасту я накопил определенный опыт, положительный и отрицательный, и это сделало меня сильнее. Думаю, некоторые вещи, особенно здесь в Германии, воспринимались и до сих пор воспринимаются слишком негативно", — сообщил Кариус официальному веб-сайту берлинского клуба.

Также Лорис высказался насчет возможного возвращения в "Ливерпуль".

"Я не был уверен, уйти мне или остаться. Я определенно рассматривал вариант остаться — даже если ты не являешься первым номером, ты сможешь провести много матчей в кубковых соревнованиях".

"Затем внутри меня созрело решение о том, что я хочу быть в воротах каждую неделю. У меня все еще остается несколько лет по контракту с "Ливерпулем", и я не знаю, какой будет ситуацию следующим летом", – поведал Кариус Bild.


Метки Кариус, Ливерпуль, Унион

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 14.10.2020 14:38 # jirrort
    Я тоже скоро похороню овцееба anabanana ,но он обэ том еще не знает :-)

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  2. sexan 14.10.2020 14:18 # sexan
    Ну то что он за Ливерпуль больше не сиграет - это точняк, пох сколько там у него лет осталось по контракту. Раз уж фаны Ливерпуля против него - то тут уже всё.

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  3. liverbro 14.10.2020 14:14 # liverbro
    Пздц,когда мы уже от него избавимся?збл

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  4. hachidlo 14.10.2020 14:07 # hachidlo
    Клопп: "Я был бы идиотом, если бы выпускал плохого вратаря"

    Источник: http://fapl.ru/posts/60953/

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