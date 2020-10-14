Кариус похоронил своих демонов из финала Лиги Чемпионов 2018 года

Голкипер "Униона" Лорис Кариус заверил, что окончательно похоронил своих демонов из проигранного в составе "Ливерпуля" финала Лиги Чемпионов 2018 года, а также намекнул на свое возвращение в клуб с "Энфилда".

Тот вечер в Киеве, когда "Ливерпуль" уступил "Реалу", до сих пор остается самым ярким воспоминанием в карьере Кариуса. Совершив два грубейших ляпа, Лорис подтолкнул "красных" к покупке Алиссона, а сам больше не провел ни одного официального матча за мерсисайдский клуб.



Однако 27-летний немец, который недавно был отправлен в аренду в "Унион", преодолел этот психологический барьер.



Это было два года назад. С тех пор я сыграл свыше 60 матчей. Я здесь, чтобы играть хорошо. Тот финал больше не играет никакой роли — я давно оставил это позади. Журналисты — единственные, кто все еще хочет об этом говорить. Для меня теперь это скучно".



"К этому возрасту я накопил определенный опыт, положительный и отрицательный, и это сделало меня сильнее. Думаю, некоторые вещи, особенно здесь в Германии, воспринимались и до сих пор воспринимаются слишком негативно", — сообщил Кариус официальному веб-сайту берлинского клуба.



Также Лорис высказался насчет возможного возвращения в "Ливерпуль".



"Я не был уверен, уйти мне или остаться. Я определенно рассматривал вариант остаться — даже если ты не являешься первым номером, ты сможешь провести много матчей в кубковых соревнованиях".



"Затем внутри меня созрело решение о том, что я хочу быть в воротах каждую неделю. У меня все еще остается несколько лет по контракту с "Ливерпулем", и я не знаю, какой будет ситуацию следующим летом", – поведал Кариус Bild.