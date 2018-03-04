Клопп: "Я был бы идиотом, если бы выпускал плохого вратаря"

Клопп и Кариус Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что был бы "полнейшим идиотом", если бы ставил в состав плохого вратаря.

Доверившись Лорису Кариусу несколько недель назад, Клопп определенно не прогадал. Соотечественник выдал уже несколько качественных матчей в воротах "Ливерпуля", а накануне совершил удивительный сейв в матче с "Ньюкаслом".

Клопп доволен прогрессом 24-летнего вратаря, мастерство которого ставил под сомнение даже "Энфилд". По словам Юргена, он не выпускал бы Кариуса на поле, если бы считал соотечественника плохим вратарем.

"Если бы Лорис был плохим вратарем, вы могли бы назвать меня полнейшим идиотом за то, что я постоянно ставлю его в состав. Да, у него не задался старт карьеры здесь, но не стоит каждый раз делать скоротечные выводы".

"Ему потребовалось время, ему потребовались тренировки с Джоном Ахтербергом, и вот почему он заиграл только сейчас. Нет вратаря, который бы не ошибался, и, к счастью, Лорис демонстрирует надежную игру".

"Конечно, здорово, когда ты не ошибаешься в первых 50 матчах; люди начинают думать, что ты безгрешен и даже закрывают глаза на то, что ты ошибся в трех голах подряд. Лорис выдал уже несколько классных матчей, и это хорошие новости для нас", - сообщил Клопп Goal.




Метки Кариус, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 04.03.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1790

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 04.03.2018 21:47 # manutd-20champ
    идиот в квадрате

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  2. stepan-jam-boss 04.03.2018 21:34 # stepan-jam-boss
    То есть Клопп назвал себя идиотом. Сильно.

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  3. scouser2005 04.03.2018 18:35 # scouser2005
    А я с самого начал говорил, что Кариус лучше Миньоле.

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  4. bluehonorcfc9 04.03.2018 17:52 # bluehonorcfc9
    Все еще не понимаю почему Ливерпуль, Вальдеса не подписал в летнее ТО. Просто идеально вписался бы в ЛФК,сезон два отстоял бы на уровне.

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  5. bluehonorcfc9 04.03.2018 17:42 # bluehonorcfc9
    Кек своего же кипера окропил желтинькой,гниль.

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  6. dred 04.03.2018 17:07 # dred
    Кариес и Менингит спешат на помощь Манчестеру

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