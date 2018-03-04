Клопп: "Я был бы идиотом, если бы выпускал плохого вратаря"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что был бы "полнейшим идиотом", если бы ставил в состав плохого вратаря.

Доверившись Лорису Кариусу несколько недель назад, Клопп определенно не прогадал. Соотечественник выдал уже несколько качественных матчей в воротах "Ливерпуля", а накануне совершил удивительный сейв в матче с "Ньюкаслом".



Клопп доволен прогрессом 24-летнего вратаря, мастерство которого ставил под сомнение даже "Энфилд". По словам Юргена, он не выпускал бы Кариуса на поле, если бы считал соотечественника плохим вратарем.



"Если бы Лорис был плохим вратарем, вы могли бы назвать меня полнейшим идиотом за то, что я постоянно ставлю его в состав. Да, у него не задался старт карьеры здесь, но не стоит каждый раз делать скоротечные выводы".



"Ему потребовалось время, ему потребовались тренировки с Джоном Ахтербергом, и вот почему он заиграл только сейчас. Нет вратаря, который бы не ошибался, и, к счастью, Лорис демонстрирует надежную игру".



"Конечно, здорово, когда ты не ошибаешься в первых 50 матчах; люди начинают думать, что ты безгрешен и даже закрывают глаза на то, что ты ошибся в трех голах подряд. Лорис выдал уже несколько классных матчей, и это хорошие новости для нас", - сообщил Клопп Goal.