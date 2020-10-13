"Юнайтед" обдумывает покупку Кунде в январе

Жюль Кунде "Манчестер Юнайтед" добавил Жюля Кунде из "Севильи" в список своих потенциальных целей по укреплению центра обороны.

Только новичок "Вест Бромвич" пропустил в этом сезоне Премьер-Лиги голов больше, чем "Юнайтед" во главе со своим капитаном и самым дорогим защитником в мире Харри Магуайром.

По информации ESPN, если ситуация с игрой в обороне кардинальной не улучшится, клуб с "Олд Траффорд" может выйти на трансферный рынок уже в январе, чтобы обзавестись партнером для Магуайра.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер планирует освободить место для новичка, избавившись от Фила Джонса и Маркоса Рохо.

В шорт-листе "Юнайтед" есть несколько имен, включая Кунде, которым в минувшее окно интересовался "Манчестер Сити", в итоге остановившийся на Рубене Диаше.

Однако "Севилья" оценивает 21-летнего француза, который в прошлом сезоне помог андалусийской команде выиграть Лигу Европы, в 65-70 миллионов евро (59-63 млн. фунтов).


Метки Кунде, Манчестер Юнайтед, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. pokersanogo 13.10.2020 19:15 # pokersanogo
    чтобы обзавестись партнером для Магуайра.


    Источник: http://fapl.ru/posts/81534/

    Пока они будут искать пару этому чучелу, ничего не изменится) вряд ли эти дурики допетрят, что проблема в самом Магуайре.

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  2. mancunia-planet 13.10.2020 19:14 # mancunia-planet
    Его уже пусть Пакетино покупает, если понадобится.

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