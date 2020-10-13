"Юнайтед" обдумывает покупку Кунде в январе

"Манчестер Юнайтед" добавил Жюля Кунде из "Севильи" в список своих потенциальных целей по укреплению центра обороны.

Только новичок "Вест Бромвич" пропустил в этом сезоне Премьер-Лиги голов больше, чем "Юнайтед" во главе со своим капитаном и самым дорогим защитником в мире Харри Магуайром.



По информации ESPN, если ситуация с игрой в обороне кардинальной не улучшится, клуб с "Олд Траффорд" может выйти на трансферный рынок уже в январе, чтобы обзавестись партнером для Магуайра.



Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер планирует освободить место для новичка, избавившись от Фила Джонса и Маркоса Рохо.



В шорт-листе "Юнайтед" есть несколько имен, включая Кунде, которым в минувшее окно интересовался "Манчестер Сити", в итоге остановившийся на Рубене Диаше.



Однако "Севилья" оценивает 21-летнего француза, который в прошлом сезоне помог андалусийской команде выиграть Лигу Европы, в 65-70 миллионов евро (59-63 млн. фунтов).