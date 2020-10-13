Ширер раскритиковал "безнадежный" МЮ

Бывший нападающий сборной Алан Ширер считает, что "Манчестер Юнайтед" деградирует в этом сезоне и не сможет улучшить свой результат прошлого года.

Несмотря на довольно убедительную концовку сезона 2019/20, Ширер не связывал особых надежд в отношении "Юнайтед" с самого начала, а теперь стал еще пессимистичнее.



"Я в любом случае не ожидал, что они будут бороться за титул. Я думал, они поспорят за место в топ-4, но в данный момент это выглядит так, словно их развитие обратилось вспять".



"Если вы посмотрите на три первых матча, что они сыграли в лиге, то в первом против "Кристал Пэлас" они были безнадежны".



"Во втором, да, они показали кое-какой характер, сумев отыграться, но им повезло унести ноги, потому что "Брайтон" пять раз попал в каркас ворот".



"Их игру в третьем матче, против "Тоттенхэма", можно описать любым словом, как вы только хотите, и они не смогут возразить, потому что каждый все видел сам".



"И дело не только в том, что их игрока удалили. При полных составах их игра тоже была беспорядочной. Они сыграли очень плохо", — сообщил Ширер The Athletic.