Ширер раскритиковал "безнадежный" МЮ
Бывший нападающий сборной Алан Ширер считает, что "Манчестер Юнайтед" деградирует в этом сезоне и не сможет улучшить свой результат прошлого года.
Несмотря на довольно убедительную концовку сезона 2019/20, Ширер не связывал особых надежд в отношении "Юнайтед" с самого начала, а теперь стал еще пессимистичнее.
"Я в любом случае не ожидал, что они будут бороться за титул. Я думал, они поспорят за место в топ-4, но в данный момент это выглядит так, словно их развитие обратилось вспять".
"Если вы посмотрите на три первых матча, что они сыграли в лиге, то в первом против "Кристал Пэлас" они были безнадежны".
"Во втором, да, они показали кое-какой характер, сумев отыграться, но им повезло унести ноги, потому что "Брайтон" пять раз попал в каркас ворот".
"Их игру в третьем матче, против "Тоттенхэма", можно описать любым словом, как вы только хотите, и они не смогут возразить, потому что каждый все видел сам".
"И дело не только в том, что их игрока удалили. При полных составах их игра тоже была беспорядочной. Они сыграли очень плохо", — сообщил Ширер The Athletic.
13.10.2020 14:00
Просмотров: 1235
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
после перерыва мю кааак начнет всех побеждать
с наведшим порядок фернандешем в центре, который добавил именно то чего как раз не хватало команде сульшера
он буквально объединил игроков, дал надежду
а как он бьет пенки
подпрыгнет козликом и аля чпок
еще немного потерпеть надо и все наладится
сульшер четко ведет команду, кое-какие транссферы уже есть. вон и ван дэ бек, и престарелый театрал, и подающий надежды поль хотьба, и доктор бесплатного питания выйдет на пик формы
и марсик
все будет хорошо
надо только потерпеть
(ответить)
Спору нет,МЮ сейчас мягко говоря в застое.Команды как не было,так и нет.
(ответить)
Эдди Вудпекер должен уйти или хотя бы снять с себя обязанности по комплектации состава и определению стратегии развития клуба на годы вперед. Больно смотреть на эту команду при этом клоуне.
(ответить)
О какой убедительной концовке идёт речь? Не считая матча с Лестером (0:2), МЮ играл в основном против команд явно ниже классом: Шеффилд, Брайтон, Норвич, Вилла и т. д. 2 главных матча против сильных соперников (Челси в КА и Севилья в ЛЕ) они провалили. Никакого прогресса нет. То был скорее фарт и какая-то вера игроков в себя, оттого и результаты дались. МЮ после ухода Фергюсона - совсем другая команда. И лучше она не стала.
(ответить)
каждый все вдел".
Источник: http://fapl.ru/posts/81529/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий