Анхелиньо: "Иногда МЮ играет как средняя команда"

Крайний защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо заявил, что "Манчестер Юнайтед" иногда играет "средне".

Проведя в "РБ Лейпциг" вторую половину прошлого сезона на правах аренды из "Манчестер Сити", в сентябре Анхелиньо вернулся в Лейпциг до конца кампании 2020/21.



Вместе с командой Юлиана Нагельсманна 23-летний испанец сможет выступить в Лиге Чемпионов, где соперниками "РБ Лейпциг" по группе станут ПСЖ, "Истанбул Башакшехир" и как раз "Юнайтед". И Анхелиньо отлично осведомлен, насколько нестабильны "красные дьяволы".



"Мне известно не так много про "Башакшехир". Насчет ПСЖ мы знаем, что они достигли полуфинала на турнире в Лиссабоне".



"Насчет "Манчестер Юнайтед" я пока что вижу, что иногда они являются командой мирового уровня, иногда — средней командой. Нам не нужно прятаться", — цитирует Анхелиньо RBLive.