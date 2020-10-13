Анхелиньо: "Иногда МЮ играет как средняя команда"

Анхелиньо Крайний защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо заявил, что "Манчестер Юнайтед" иногда играет "средне".

Проведя в "РБ Лейпциг" вторую половину прошлого сезона на правах аренды из "Манчестер Сити", в сентябре Анхелиньо вернулся в Лейпциг до конца кампании 2020/21.

Вместе с командой Юлиана Нагельсманна 23-летний испанец сможет выступить в Лиге Чемпионов, где соперниками "РБ Лейпциг" по группе станут ПСЖ, "Истанбул Башакшехир" и как раз "Юнайтед". И Анхелиньо отлично осведомлен, насколько нестабильны "красные дьяволы".

"Мне известно не так много про "Башакшехир". Насчет ПСЖ мы знаем, что они достигли полуфинала на турнире в Лиссабоне".

"Насчет "Манчестер Юнайтед" я пока что вижу, что иногда они являются командой мирового уровня, иногда — средней командой. Нам не нужно прятаться", — цитирует Анхелиньо RBLive.


Метки Анхелиньо, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2020 07:00

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  1. largo-winch 13.10.2020 07:31 # largo-winch
    Насчет ПСЖ мы знаем, что они достигли полуфинала на турнире в Лиссабоне".

    Источник: http://fapl.ru/posts/81522/#reply

    Парень старается не упоминать, что у ПСЖ 1 финал ЛЧ, а у МС

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    0 финалов ЛЧ
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  2. chlesea88 13.10.2020 07:27 # chlesea88
    иногда как середняк, но чаще как говно

    пс миха решил собрать на псж

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  3. jack-willsher 13.10.2020 07:20 # jack-willsher
    почему как? они и есть середняк

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  4. orkengun 13.10.2020 07:02 # orkengun
    абасрал

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