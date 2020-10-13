Анхелиньо: "Иногда МЮ играет как средняя команда"
Крайний защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо заявил, что "Манчестер Юнайтед" иногда играет "средне".
Проведя в "РБ Лейпциг" вторую половину прошлого сезона на правах аренды из "Манчестер Сити", в сентябре Анхелиньо вернулся в Лейпциг до конца кампании 2020/21.
Вместе с командой Юлиана Нагельсманна 23-летний испанец сможет выступить в Лиге Чемпионов, где соперниками "РБ Лейпциг" по группе станут ПСЖ, "Истанбул Башакшехир" и как раз "Юнайтед". И Анхелиньо отлично осведомлен, насколько нестабильны "красные дьяволы".
"Мне известно не так много про "Башакшехир". Насчет ПСЖ мы знаем, что они достигли полуфинала на турнире в Лиссабоне".
"Насчет "Манчестер Юнайтед" я пока что вижу, что иногда они являются командой мирового уровня, иногда — средней командой. Нам не нужно прятаться", — цитирует Анхелиньо RBLive.
13.10.2020 07:00
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Последние комментарии:
Насчет ПСЖ мы знаем, что они достигли полуфинала на турнире в Лиссабоне".
Источник: http://fapl.ru/posts/81522/#reply
Парень старается не упоминать, что у ПСЖ 1 финал ЛЧ, а у МС
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0 финалов ЛЧ
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иногда как середняк, но чаще как говно
пс миха решил собрать на псж
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почему как? они и есть середняк
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абасрал
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