Хендерсон готов играть за "Ливерпуль" еще много лет

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заявил, что способен провести на высочайшем уровне еще много сезонов.

К своим 30 годам Хендерсон накопил огромный опыт выступлений, приведя "Ливерпуль" к победам в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге.



Разменяв четвертый десяток минувшим летом, Джордан совсем не чувствует, что его карьера близится к концу.



"Мне едва исполнилось 30, но я по-прежнему чувствую себя на 25 в физическом плане. Я еще никогда не чувствовал себя лучше".



"Я на хорошем этапе своей карьеры в плане накопленного опыта, а к моим физическим кондициям даже не возникает никаких вопросов".



"Я хочу постараться играть как можно дольше. Я по-прежнему люблю игру и хочу играть за сборную Англии и "Ливерпуль" как можно дольше".



"Я всегда вел правильный образ жизни, стараясь все делать правильно. Я правильно питаюсь, правильно сплю и веду свою жизнь как можно лучше. Поэтому я надеюсь, что смогу играть на высочайшем уровне следующие шесть или семь лет".



"В данную минуту я чувствую себя очень хорошо в физическом плане. Это хорошая часть моей карьеры, где есть баланс 10 лет опыта, и я чувствую себя очень сильным".



"Мне очень не повезло получить травму колена в концовке прошлого сезона нелепым образом, но я хорошо восстановился и теперь чувствую себя очень хорошо", — сообщил Хендерсон официальному веб-сайту "Ливерпуля".