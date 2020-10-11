"Ливерпуль" и "Юнайтед" продвигают реформу английского футбола
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" являются главной движущей силой по самой масштабной реформе английского футбола за десятилетия.
Как сообщает The Telegraph в материале с пометкой "мировой эксклюзив", американские владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group при поддержке "Юнайтед" начали работу над проектом "Большая Картина" (Project Big Picture) еще в 2017 году, однако пандемия коронавируса ускорила этот процесс.
Данный проект предусматривает выплату Премьер-Лигой 250 миллионов фунтов Футбольной Лиге на преодоление коронавирусного кризиса и 100 млн. фунтов FA на аналогичные цели, а также на поддержку любительского и женского футбола.
Предлагается сократить количество клубов в Премьер-Лиге с 20 до 18. При этом в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два будет по 24 участника.
Кубок Лиги и Суперкубок Англии будут упразднены, хотя ранее велись разговоры о том, чтобы сохранить Кубок Лиги для клубов, которые не участвуют в еврокубках.
Вылетать в Премьер-Лигу будут последние две команды, а третья с конца попадает в плей-офф с третьим, четвертым и пятым клубами Чемпионшипа.
Самое важное изменение касается того, что вся власть перейдет в руки девяти клубов, которые дольше всего выступают в Премьер-Лиге, тогда как сейчас для принятия важных решений требуется кворум в виде 14 голосов из 20.
В данный момент эти девять клубов — так называемая "большая шестерка" плюс "Эвертон", "Саутгемптон" и "Вест Хэм". Для принятия ключевых решений, в том числе насчет изменения правил, согласования контрактов, смещения исполнительного директора и даже вето на покупку клуба дивизиона, будет достаточно шести голосов из девяти.
В будущем Премьер-Лига собирается поддерживать Футбольную Лигу 25 процентами от своих заработков ежегодно.
Наконец, каждый клуб сможет отправлять до 15 своих игроков в аренду, в том числе до четырех в одну команду.
11.10.2020 16:00
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Херня полная, очевидно никто нормальный не поддержит. Такое только колбасники с манками способны придумать.
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Кубок Лиги и Суперкубок Англии будут упразднены
Источник: http://fapl.ru/posts/81492/#reply
не можешь выиграть - убей.
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Примут и пенсы будут ещё больше за своё очко переживать, ору
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хороший вариант так же босс Сити предлагал чтоб создавать вторые команды в шипе из молодежи
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Эти пидарасы через 10 лет будут гнить в лиге 3, а они тут систему собираются менять
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е6ать куита, надеюсь такого никогда не будет
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Не нравится мне всё это
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А почему Челси не спросили?
Хехехехехехе, потому что на их мнение поебать получается, ору
Кстати, если сейчас формат изменят, то будет новый чемпионат получается, ору, у членсов заберут единственную возможность, ковылять 5 чемпиками, ехеехе
Вот что значит два самых мощных и великих клубов Англии.
А не мешки денежные хехеххе
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челси самая ущербная команда англии, напомню, чтобы вы не забывали
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