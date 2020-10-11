"Ливерпуль" и "Юнайтед" продвигают реформу английского футбола

Маркус Рэшфорд и Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" являются главной движущей силой по самой масштабной реформе английского футбола за десятилетия.

Как сообщает The Telegraph в материале с пометкой "мировой эксклюзив", американские владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group при поддержке "Юнайтед" начали работу над проектом "Большая Картина" (Project Big Picture) еще в 2017 году, однако пандемия коронавируса ускорила этот процесс.

Данный проект предусматривает выплату Премьер-Лигой 250 миллионов фунтов Футбольной Лиге на преодоление коронавирусного кризиса и 100 млн. фунтов FA на аналогичные цели, а также на поддержку любительского и женского футбола.

Предлагается сократить количество клубов в Премьер-Лиге с 20 до 18. При этом в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два будет по 24 участника.

Кубок Лиги и Суперкубок Англии будут упразднены, хотя ранее велись разговоры о том, чтобы сохранить Кубок Лиги для клубов, которые не участвуют в еврокубках.

Вылетать в Премьер-Лигу будут последние две команды, а третья с конца попадает в плей-офф с третьим, четвертым и пятым клубами Чемпионшипа.

Самое важное изменение касается того, что вся власть перейдет в руки девяти клубов, которые дольше всего выступают в Премьер-Лиге, тогда как сейчас для принятия важных решений требуется кворум в виде 14 голосов из 20.

В данный момент эти девять клубов — так называемая "большая шестерка" плюс "Эвертон", "Саутгемптон" и "Вест Хэм". Для принятия ключевых решений, в том числе насчет изменения правил, согласования контрактов, смещения исполнительного директора и даже вето на покупку клуба дивизиона, будет достаточно шести голосов из девяти.

В будущем Премьер-Лига собирается поддерживать Футбольную Лигу 25 процентами от своих заработков ежегодно.

Наконец, каждый клуб сможет отправлять до 15 своих игроков в аренду, в том числе до четырех в одну команду.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. role-playin 11.10.2020 16:40 # role-playin
    Херня полная, очевидно никто нормальный не поддержит. Такое только колбасники с манками способны придумать.

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  2. alexomck 11.10.2020 16:36 # alexomck
    Кубок Лиги и Суперкубок Англии будут упразднены

    Источник: http://fapl.ru/posts/81492/#reply

    не можешь выиграть - убей.

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  3. mikkiynwa 11.10.2020 16:19 # mikkiynwa
    Примут и пенсы будут ещё больше за своё очко переживать, ору

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  4. gio 11.10.2020 16:18 # gio
    хороший вариант так же босс Сити предлагал чтоб создавать вторые команды в шипе из молодежи

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  5. geniusss 11.10.2020 16:17 # geniusss
    Эти пидарасы через 10 лет будут гнить в лиге 3, а они тут систему собираются менять

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  6. wengerrrro 11.10.2020 16:16 # wengerrrro
    е6ать куита, надеюсь такого никогда не будет

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  7. mancunia-planet 11.10.2020 16:13 # mancunia-planet
    Не нравится мне всё это

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  8. mikkiynwa 11.10.2020 16:03 # mikkiynwa
    А почему Челси не спросили?

    Хехехехехехе, потому что на их мнение поебать получается, ору


    Кстати, если сейчас формат изменят, то будет новый чемпионат получается, ору, у членсов заберут единственную возможность, ковылять 5 чемпиками, ехеехе

    Вот что значит два самых мощных и великих клубов Англии.


    А не мешки денежные хехеххе

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  9. muchampion 11.10.2020 16:03 # muchampion
    челси самая ущербная команда англии, напомню, чтобы вы не забывали

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