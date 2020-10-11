"Ливерпуль" и "Юнайтед" продвигают реформу английского футбола

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" являются главной движущей силой по самой масштабной реформе английского футбола за десятилетия.

Как сообщает The Telegraph в материале с пометкой "мировой эксклюзив", американские владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group при поддержке "Юнайтед" начали работу над проектом "Большая Картина" (Project Big Picture) еще в 2017 году, однако пандемия коронавируса ускорила этот процесс.



Данный проект предусматривает выплату Премьер-Лигой 250 миллионов фунтов Футбольной Лиге на преодоление коронавирусного кризиса и 100 млн. фунтов FA на аналогичные цели, а также на поддержку любительского и женского футбола.



Предлагается сократить количество клубов в Премьер-Лиге с 20 до 18. При этом в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два будет по 24 участника.



Кубок Лиги и Суперкубок Англии будут упразднены, хотя ранее велись разговоры о том, чтобы сохранить Кубок Лиги для клубов, которые не участвуют в еврокубках.



Вылетать в Премьер-Лигу будут последние две команды, а третья с конца попадает в плей-офф с третьим, четвертым и пятым клубами Чемпионшипа.



Самое важное изменение касается того, что вся власть перейдет в руки девяти клубов, которые дольше всего выступают в Премьер-Лиге, тогда как сейчас для принятия важных решений требуется кворум в виде 14 голосов из 20.



В данный момент эти девять клубов — так называемая "большая шестерка" плюс "Эвертон", "Саутгемптон" и "Вест Хэм". Для принятия ключевых решений, в том числе насчет изменения правил, согласования контрактов, смещения исполнительного директора и даже вето на покупку клуба дивизиона, будет достаточно шести голосов из девяти.



В будущем Премьер-Лига собирается поддерживать Футбольную Лигу 25 процентами от своих заработков ежегодно.



Наконец, каждый клуб сможет отправлять до 15 своих игроков в аренду, в том числе до четырех в одну команду.