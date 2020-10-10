Клубы Премьер-Лиги заплатили агентам свыше 250 млн. фунтов

В минувшее трансферное окно клубы Премьер-Лиги заплатили футбольным агентам свыше 250 миллионов фунтов.

Несмотря на глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, клубы высшего английского дивизиона основательно потратились в летнее окно, инвестировав 1.15 млрд. фунтов в новых игроков.



Еще свыше 250 млн. фунтов клубы Премьер-Лиги заплатили в качестве комиссионных — за посреднические услуги при оформлении трансферов.



Как сообщает Daily Mail, щедрость клубов Премьер-Лиги в отношении агентов вызывает недовольство в правительстве Британии. Примерно такую же сумму Футбольная Лига отчаянно просит у высшего дивизиона просто для спасения своих клубов от банкротства.



Добавим, один только агент Эдинсона Кавани попросил 9 млн. фунтов за то, чтобы экс-нападающий ПСЖ перешел свободным агентом в "Манчестер Юнайтед".