Клубы Премьер-Лиги заплатили агентам свыше 250 млн. фунтов
В минувшее трансферное окно клубы Премьер-Лиги заплатили футбольным агентам свыше 250 миллионов фунтов.
Несмотря на глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, клубы высшего английского дивизиона основательно потратились в летнее окно, инвестировав 1.15 млрд. фунтов в новых игроков.
Еще свыше 250 млн. фунтов клубы Премьер-Лиги заплатили в качестве комиссионных — за посреднические услуги при оформлении трансферов.
Как сообщает Daily Mail, щедрость клубов Премьер-Лиги в отношении агентов вызывает недовольство в правительстве Британии. Примерно такую же сумму Футбольная Лига отчаянно просит у высшего дивизиона просто для спасения своих клубов от банкротства.
Добавим, один только агент Эдинсона Кавани попросил 9 млн. фунтов за то, чтобы экс-нападающий ПСЖ перешел свободным агентом в "Манчестер Юнайтед".
10.10.2020 17:00
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Нормально так наварились.
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Членсы агенту Вернера дали 10 Лямов фунтов, страшно представить, сколько Хавертцу дали, ору
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Добавим, один только агент Эдинсона Кавани попросил 9 млн. фунтов за то, чтобы экс-нападающий ПСЖ перешел свободным агентом в "Манчестер Юнайтед".
Источник: http://fapl.ru/posts/81474/
В голосину
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