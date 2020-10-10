Клубы Премьер-Лиги заплатили агентам свыше 250 млн. фунтов

Трофей Премьер-Лиги В минувшее трансферное окно клубы Премьер-Лиги заплатили футбольным агентам свыше 250 миллионов фунтов.

Несмотря на глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, клубы высшего английского дивизиона основательно потратились в летнее окно, инвестировав 1.15 млрд. фунтов в новых игроков.

Еще свыше 250 млн. фунтов клубы Премьер-Лиги заплатили в качестве комиссионных — за посреднические услуги при оформлении трансферов.

Как сообщает Daily Mail, щедрость клубов Премьер-Лиги в отношении агентов вызывает недовольство в правительстве Британии. Примерно такую же сумму Футбольная Лига отчаянно просит у высшего дивизиона просто для спасения своих клубов от банкротства.

Добавим, один только агент Эдинсона Кавани попросил 9 млн. фунтов за то, чтобы экс-нападающий ПСЖ перешел свободным агентом в "Манчестер Юнайтед".


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2020 17:00

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  1. andrew10 10.10.2020 23:08 # andrew10
    Нормально так наварились.

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  2. mikkiynwa 10.10.2020 18:32 # mikkiynwa
    Членсы агенту Вернера дали 10 Лямов фунтов, страшно представить, сколько Хавертцу дали, ору

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  3. gerrard08 10.10.2020 17:21 # gerrard08
    Добавим, один только агент Эдинсона Кавани попросил 9 млн. фунтов за то, чтобы экс-нападающий ПСЖ перешел свободным агентом в "Манчестер Юнайтед".

    Источник: http://fapl.ru/posts/81474/

    В голосину

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