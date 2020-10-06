"Юнайтед" обратился к Почеттино

Маурисио Почеттино "Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Начало этого сезона совершенно испортило впечатление вроде бы наметившегося прогресса "Юнайтед" в концовке прошлой кампании.

Во всех трех матчах нового сезона Премьер-Лиги — против "Кристал Пэлас", "Брайтона" и особенно "Тоттенхэма" — "красные дьяволы" были ужасны по игре, и к главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру появились большие вопросы.

Уже сейчас букмекеры считают Сульшера одним из фаворитов на первое тренерское увольнение в новом сезоне, а Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что сомнения насчет норвежского специалиста появились и у боссов "Юнайтед".

По информации издания, высокопоставленные лица с "Олд Траффорд" уже связались с лагерем Почеттино и получили подтверждение того, что Маурисио заинтересован в работе с "дьяволами".

Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд не готов уволить Сульшера в этот международный перерыв, но ожидает скорейшего улучшения игры и результатов, в противном случае реакция клуба не заставит себя ждать.


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2020 07:00

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  1. kanoniru-poker 06.10.2020 07:33 # kanoniru-poker
    нееееет ))

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  2. largo-winch 06.10.2020 07:24 # largo-winch
    Daily Star в эксклюзивном материале утверждае

    Источник: http://fapl.ru/posts/81384/#reply

    А что по этому поводу думает Безвиз?!

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  3. xiaomi 06.10.2020 07:22 # xiaomi
    Это уже другое дело

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  4. chelsea-69 06.10.2020 07:06 # chelsea-69
    Оле оле оле, расьепи этих крошечных 0:16

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