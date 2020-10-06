"Юнайтед" обратился к Почеттино
"Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Начало этого сезона совершенно испортило впечатление вроде бы наметившегося прогресса "Юнайтед" в концовке прошлой кампании.
Во всех трех матчах нового сезона Премьер-Лиги — против "Кристал Пэлас", "Брайтона" и особенно "Тоттенхэма" — "красные дьяволы" были ужасны по игре, и к главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру появились большие вопросы.
Уже сейчас букмекеры считают Сульшера одним из фаворитов на первое тренерское увольнение в новом сезоне, а Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что сомнения насчет норвежского специалиста появились и у боссов "Юнайтед".
По информации издания, высокопоставленные лица с "Олд Траффорд" уже связались с лагерем Почеттино и получили подтверждение того, что Маурисио заинтересован в работе с "дьяволами".
Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд не готов уволить Сульшера в этот международный перерыв, но ожидает скорейшего улучшения игры и результатов, в противном случае реакция клуба не заставит себя ждать.
06.10.2020 07:00
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Последние комментарии:
нееееет ))
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Daily Star в эксклюзивном материале утверждае
Источник: http://fapl.ru/posts/81384/#reply
А что по этому поводу думает Безвиз?!
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Это уже другое дело
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Оле оле оле, расьепи этих крошечных 0:16
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