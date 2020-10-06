"Юнайтед" обратился к Почеттино

"Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с бывшим главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Начало этого сезона совершенно испортило впечатление вроде бы наметившегося прогресса "Юнайтед" в концовке прошлой кампании.



Во всех трех матчах нового сезона Премьер-Лиги — против "Кристал Пэлас", "Брайтона" и особенно "Тоттенхэма" — "красные дьяволы" были ужасны по игре, и к главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру появились большие вопросы.



Уже сейчас букмекеры считают Сульшера одним из фаворитов на первое тренерское увольнение в новом сезоне, а Daily Star в эксклюзивном материале утверждает, что сомнения насчет норвежского специалиста появились и у боссов "Юнайтед".



По информации издания, высокопоставленные лица с "Олд Траффорд" уже связались с лагерем Почеттино и получили подтверждение того, что Маурисио заинтересован в работе с "дьяволами".



Вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд не готов уволить Сульшера в этот международный перерыв, но ожидает скорейшего улучшения игры и результатов, в противном случае реакция клуба не заставит себя ждать.