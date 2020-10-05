Кавани будет получать 200 тыс. фунтов в неделю в МЮ
В "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани будет получать 200 тысяч фунтов в неделю, и это на 80 тыс. фунтов в неделю больше, чем уругвайский нападающий просил у "Реала".
Напомним, в минувшую субботу стало известно, что "Юнайтед" договорился с Кавани о двухлетнем контракте, и Эдинсон немедленно отправился в Манчестер, чтобы в понедельник официально присоединиться к "красным дьяволам".
По информации Marca, ранее в это трансферное окно представители Кавани предлагали услуги своего клиента "Реалу", однако Королевский клуб посчитал, что 120 тыс. фунтов в неделю — это чересчур для 33-летнего игрока.
Несмотря на внушительные 200 тыс. фунтов в неделю, в "Юнайтед" Эдинсон станет всего лишь четвертым самым высокооплачиваемым игроком. Давид Де Хеа, Поль Погба и Антони Мартиаль зарабатывают еще больше.
Озолотится на этой сделке не только сам экс-игрок ПСЖ, но и его агенты. Предполагается, что комиссионные посредникам составят 10 млн. евро (9 млн. фунтов).
05.10.2020 09:00
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Последние комментарии:
Ну, получше Игало будет.
Норм сделка. 200k для мю не то чтоб прям что-то сверх невразумительное.
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Все же скам невероятная дойная корова.
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Если не сломается, то приемлемо.
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Он ЦЗ сможет играть?
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и к чему этот вброс от испанского желтушника?
для Кавани 200 много? или кто-то правда верил, что он свободным на 100к в АПЛ перейдёт, дабы ещё половину налогами отдавать.
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Врудворт решил под конец ещё одну дыру в подводной лодке сделать
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Нееееееееет, вудврот, нееееет
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и Антони Мартиаль зарабатывают еще больше.
Источник: http://fapl.ru/posts/81356/
это мегапомойка
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