Кавани будет получать 200 тыс. фунтов в неделю в МЮ

Эдинсон Кавани В "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани будет получать 200 тысяч фунтов в неделю, и это на 80 тыс. фунтов в неделю больше, чем уругвайский нападающий просил у "Реала".

Напомним, в минувшую субботу стало известно, что "Юнайтед" договорился с Кавани о двухлетнем контракте, и Эдинсон немедленно отправился в Манчестер, чтобы в понедельник официально присоединиться к "красным дьяволам".

По информации Marca, ранее в это трансферное окно представители Кавани предлагали услуги своего клиента "Реалу", однако Королевский клуб посчитал, что 120 тыс. фунтов в неделю — это чересчур для 33-летнего игрока.

Несмотря на внушительные 200 тыс. фунтов в неделю, в "Юнайтед" Эдинсон станет всего лишь четвертым самым высокооплачиваемым игроком. Давид Де Хеа, Поль Погба и Антони Мартиаль зарабатывают еще больше.

Озолотится на этой сделке не только сам экс-игрок ПСЖ, но и его агенты. Предполагается, что комиссионные посредникам составят 10 млн. евро (9 млн. фунтов).


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 09:00

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  1. slavik92 05.10.2020 10:02 # slavik92
    Ну, получше Игало будет.
    Норм сделка. 200k для мю не то чтоб прям что-то сверх невразумительное.

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  2. gerrard08 05.10.2020 09:54 # gerrard08
    Все же скам невероятная дойная корова.

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  3. roma-1878 05.10.2020 09:50 # roma-1878
    Если не сломается, то приемлемо.

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  4. brown-ale 05.10.2020 09:47 # brown-ale
    Он ЦЗ сможет играть?

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  5. alexomck 05.10.2020 09:32 # alexomck
    и к чему этот вброс от испанского желтушника?
    для Кавани 200 много? или кто-то правда верил, что он свободным на 100к в АПЛ перейдёт, дабы ещё половину налогами отдавать.

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  6. vyrentz 05.10.2020 09:08 # vyrentz
    Врудворт решил под конец ещё одну дыру в подводной лодке сделать

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  7. januzaj00 05.10.2020 09:07 # januzaj00
    Нееееееееет, вудврот, нееееет

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  8. wengerrrro 05.10.2020 09:01 # wengerrrro
    и Антони Мартиаль зарабатывают еще больше.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81356/

    это мегапомойка

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