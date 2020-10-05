Кавани будет получать 200 тыс. фунтов в неделю в МЮ

В "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани будет получать 200 тысяч фунтов в неделю, и это на 80 тыс. фунтов в неделю больше, чем уругвайский нападающий просил у "Реала".

Напомним, в минувшую субботу стало известно, что "Юнайтед" договорился с Кавани о двухлетнем контракте, и Эдинсон немедленно отправился в Манчестер, чтобы в понедельник официально присоединиться к "красным дьяволам".



По информации Marca, ранее в это трансферное окно представители Кавани предлагали услуги своего клиента "Реалу", однако Королевский клуб посчитал, что 120 тыс. фунтов в неделю — это чересчур для 33-летнего игрока.



Несмотря на внушительные 200 тыс. фунтов в неделю, в "Юнайтед" Эдинсон станет всего лишь четвертым самым высокооплачиваемым игроком. Давид Де Хеа, Поль Погба и Антони Мартиаль зарабатывают еще больше.



Озолотится на этой сделке не только сам экс-игрок ПСЖ, но и его агенты. Предполагается, что комиссионные посредникам составят 10 млн. евро (9 млн. фунтов).