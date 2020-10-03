"Эвертон" продлил свою 100-процентную серию

"Эвертон" продлил свою победную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги до четырех матчей, на сей раз обыграв "Брайтон" со счетом 4:2.

Естественно, счет в матче на "Гудисон Парк" открыл не кто иной, как Доминик Калверт-Левин. Набравший сумасшедшую форму нападающий "ирисок" на дальней штанге замкнул головой подачу Гульфи Сигурдссона с левого края.



В концовке тайма чудовищная ошибка голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда, выпустившего мяч из рук, позволила Нилу Мопе сравнять счет, но перед самым перерывом Йерри Мина восстановил преимущество своей команды, замкнув подачу Хамеса Родригеса со штрафного.



А во втором тайме свое веское слово сказал сам Родригес, оформив дубль. Классный гол Ива Биссума в компенсированное время уже ничего не решил — "ириски" побеждают со счетом 4:2.



"Эвертон" — "Брайтон". Отчет о матче