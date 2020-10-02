"Юнайтед" приближается к сделке по Усману Дембеле

Усман Дембеле "Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах насчет вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

"Во-первых, в данный момент никаких переговоров с "Манчестер Юнайтед" нет, я совершенно это отрицаю. Он тот игрок, на которого мы рассчитываем, мы знаем его потенциал. Мы надеемся, что в этом году команда увидит его лучшую игру", — сообщил ранее днем технический директор "Барселоны" Рамон Планес.

Тем не менее, ESPN может подтвердить, что два клуба общаются между собой, и переговоры "продвигаются хорошо".

Еще один важный момент заключается в том, что сам Дембеле открыт к переходу в "Юнайтед", и это придало дополнительный импульс переговорам.

Поначалу Дембеле был скептически настроен насчет ухода из "Барселоны", ранее в это трансферное окно отвергнув интерес "Ливерпуля" и "Ювентуса", однако беседа с полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба, своим другом и партнером по сборной Франции, воодушевила Усмана.

Пресса предполагала, что "Юнайтед" собирается только арендовать Дембеле, однако ESPN уверяет, что речь идет о постоянном трансфере. "Дьяволы" планируют заплатить около 50 миллионов евро (45 млн. фунтов) за 23-летнего француза, но "Барселона" хочет больше.

Однако Дембеле — не единственная альтернатива Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии" для "Юнайтед". Также "дьяволы" имеют виды на 26-летнего Лукаса Окампоса из "Севильи".


Метки Барселона, Дембеле, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2020 21:00

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  1. januzaj00 02.10.2020 21:44 # januzaj00
    Просто пидарасы

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  2. vandersexxx 02.10.2020 21:42 # vandersexxx
    Ну вместо того, что бы закрыть проблемные позиции в обороне тратить деньги на хрустального футболиста с дурным характером!в этом весть нынешний МЮ

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