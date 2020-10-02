"Юнайтед" приближается к сделке по Усману Дембеле

"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах насчет вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

"Во-первых, в данный момент никаких переговоров с "Манчестер Юнайтед" нет, я совершенно это отрицаю. Он тот игрок, на которого мы рассчитываем, мы знаем его потенциал. Мы надеемся, что в этом году команда увидит его лучшую игру", — сообщил ранее днем технический директор "Барселоны" Рамон Планес.



Тем не менее, ESPN может подтвердить, что два клуба общаются между собой, и переговоры "продвигаются хорошо".



Еще один важный момент заключается в том, что сам Дембеле открыт к переходу в "Юнайтед", и это придало дополнительный импульс переговорам.



Поначалу Дембеле был скептически настроен насчет ухода из "Барселоны", ранее в это трансферное окно отвергнув интерес "Ливерпуля" и "Ювентуса", однако беседа с полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба, своим другом и партнером по сборной Франции, воодушевила Усмана.



Пресса предполагала, что "Юнайтед" собирается только арендовать Дембеле, однако ESPN уверяет, что речь идет о постоянном трансфере. "Дьяволы" планируют заплатить около 50 миллионов евро (45 млн. фунтов) за 23-летнего француза, но "Барселона" хочет больше.



Однако Дембеле — не единственная альтернатива Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии" для "Юнайтед". Также "дьяволы" имеют виды на 26-летнего Лукаса Окампоса из "Севильи".