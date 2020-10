Светская хроника за пятницу

"Барселона" требует от "Манчестер Юнайтед" полностью взять на себя зарплату Усмана Дембеле. Лукас Торрейра переходит в "Атлетико". Каллум Хадсон-Одои нанял персонального тренера. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Рома" уверена в приобретении защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга. (Sky Sports)



"Барселона" потребовала, чтобы "Юнайтед" полостью взял на себя зарплату вингера Усмана Дембеле в размере 215 тысяч фунтов в неделю на период аренды. (The Sun)



ПСЖ может сделать финальное предложение по аренде полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли. (The Telegraph)



"Тоттенхэм" договорился с "Бенфикой" насчет аренды нападающего Карлоса Винисиуса. (Sky Sports)



"Арсенал" согласился отпустить полузащитника Лукаса Торрейру в аренду в "Атлетико". (AS)



ПСЖ может увести полузащитника "Лиона" Уссема Ауара из под носа у "Арсенала". (L'Equipe)



"Марсель" хочет арендовать полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи. (Sky Sports)



"Ливерпуль" получил предложения от "Шеффилд Юнайтед" по Риану Брюстеру, от "Бернли" по Харри Уилсону и от менхенгладбахской "Боруссии" по Марко Груичу. (Goal)



Защитник "Челси" Мэтт Миазга отправится к Венсану Компани в "Андерлехт". (The Telegraph)



Вингер Каллум Хадсон-Одои не собирается уходить из "Челси" и даже нанял персонального тренера за 1,500 фунтов в месяц, чтобы ворваться в планы Фрэнка Лэмпарда. (The Sun)



Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин возвращается в "Ювентус" на правах аренды с последующим выкупом за 23 млн. фунтов. (The Sun)



"Фулхэм" надеется обзавестись двумя центральными защитниками до закрытия трансферного окна. (The Telegraph)



Другое



"Лестер" наградит новым контрактом нападающего Харви Барнса после вызова того в сборную Англии. (The Telegraph)



Премьер-Лига и Футбольная Лига лоббируют идею снижения налогов для футбольных клубов на время пандемии. (The Telegraph)



Премьер-Лига собирается вернуть фанатов на стадионы с помощью велосипедов — использование общественного транспорта сопряжено с повышенным риском заразиться коронавирусом. (The Sun)



Премьер-Лига окажет давление на Международный совет футбольных ассоциаций, чтобы изменить пресловутое правило насчет игры рукой в штрафной. (Sky Sports)



Фанаты "Тоттенхэма" удивились, когда узнали, что никнейм потенциального новичка их клуба Карлоса Винисиуса звучит как V95 и совпадает с названием крема для увеличения пениса. (The Sun)