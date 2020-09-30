"Сити" хочет купить левого защитника вместо Зинченко

До закрытия трансферного окна "Манчестер Сити" попытается обзавестись левым защитником.

Лишь накануне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола совершил очередное приобретение в линию обороны, заполучив Рубена Диаша из "Бенфики" за 65 миллионов фунтов.



Теперь Гвардиола помышляет об укреплении позиции левого защитника, где он уже обладает Бенжаменом Менди и Александром Зинченко. При необходимости здесь же может сыграть новичок Натан Аке.



Естественно, сперва Гвардиоле нужно освободить место для новичка, и главным кандидатом на выход является Зинченко, который в прошлом отказал нескольких клубам, включая "Реал Сосьедад", и всегда был настроен сражаться за место в составе "горожан".



Среди потенциальных целей "Сити" The Telegraph называет Давида Алабу из "Баварии" и Николаса Тальяфико из "Аякса". С первым Гвардиола на протяжении трех лет работал в Мюнхене.