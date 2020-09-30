"Сити" хочет купить левого защитника вместо Зинченко
До закрытия трансферного окна "Манчестер Сити" попытается обзавестись левым защитником.
Лишь накануне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола совершил очередное приобретение в линию обороны, заполучив Рубена Диаша из "Бенфики" за 65 миллионов фунтов.
Теперь Гвардиола помышляет об укреплении позиции левого защитника, где он уже обладает Бенжаменом Менди и Александром Зинченко. При необходимости здесь же может сыграть новичок Натан Аке.
Естественно, сперва Гвардиоле нужно освободить место для новичка, и главным кандидатом на выход является Зинченко, который в прошлом отказал нескольких клубам, включая "Реал Сосьедад", и всегда был настроен сражаться за место в составе "горожан".
Среди потенциальных целей "Сити" The Telegraph называет Давида Алабу из "Баварии" и Николаса Тальяфико из "Аякса". С первым Гвардиола на протяжении трех лет работал в Мюнхене.
30.09.2020 11:00
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Последние комментарии:
подругa его негодует )) хотелa как лучше а испортила парню карьеру
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Алаба запросто может перейти. Он хочет столько денег, что Бавария не собирается платить. А как левый защ он все еще супертоп. Может и в центре сыграть если надо.
а денег в ситях насыпят согласно его запросам
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В украинской премьер-лиге может еще пошуметь, но не более
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Имхо, он и Кансело лучше, чем нынешний Менди.
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Удивительно, что так долго играл у Пепа, самый слабый игрок в команде
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Сколько ещё нужно купить игроков лысому, чтобы он вышел в финал?
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