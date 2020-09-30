"Сити" хочет купить левого защитника вместо Зинченко

Александр Зинченко До закрытия трансферного окна "Манчестер Сити" попытается обзавестись левым защитником.

Лишь накануне главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола совершил очередное приобретение в линию обороны, заполучив Рубена Диаша из "Бенфики" за 65 миллионов фунтов.

Теперь Гвардиола помышляет об укреплении позиции левого защитника, где он уже обладает Бенжаменом Менди и Александром Зинченко. При необходимости здесь же может сыграть новичок Натан Аке.

Естественно, сперва Гвардиоле нужно освободить место для новичка, и главным кандидатом на выход является Зинченко, который в прошлом отказал нескольких клубам, включая "Реал Сосьедад", и всегда был настроен сражаться за место в составе "горожан".

Среди потенциальных целей "Сити" The Telegraph называет Давида Алабу из "Баварии" и Николаса Тальяфико из "Аякса". С первым Гвардиола на протяжении трех лет работал в Мюнхене.


Метки Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. sj606 30.09.2020 12:05 # sj606
    подругa его негодует )) хотелa как лучше а испортила парню карьеру

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  2. superperez101 30.09.2020 11:45 # superperez101
    Алаба запросто может перейти. Он хочет столько денег, что Бавария не собирается платить. А как левый защ он все еще супертоп. Может и в центре сыграть если надо.
    а денег в ситях насыпят согласно его запросам

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  3. ofori-twumasi 30.09.2020 11:45 # ofori-twumasi
    В украинской премьер-лиге может еще пошуметь, но не более

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  4. hachidlo 30.09.2020 11:33 # hachidlo
    Имхо, он и Кансело лучше, чем нынешний Менди.

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  5. mancunia-planet 30.09.2020 11:17 # mancunia-planet
    Удивительно, что так долго играл у Пепа, самый слабый игрок в команде

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  6. kewell7 30.09.2020 11:00 # kewell7
    Сколько ещё нужно купить игроков лысому, чтобы он вышел в финал?

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