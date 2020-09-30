Моуриньо объяснил туалетный инцидент с Дайером

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил инцидент со своим защитником Эриком Дайером, который покинул поле во время матча Кубка Лиги против "Челси".

В концовке второго тайма матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", за считанные минуты до ответного гола "шпор", Дайер временно оставил свою команду вдесятером, чтобы справить нужду. Это был настолько напряженный момент в игре, что Моуриньо рванул поторопить своего подопечного.



Облегчившись, Эрик вернулся на поле, помог своей команде сравнять счет (1:1), а также точным ударом открыл победную для "Тоттенхэма" серию пенальти. К случившемуся Моуриньо отнесся с пониманием.



"Он должен был сходить по делам! Без вариантов — он должен был. Мой штаб смог бы объяснить это лучше, чем я, но это нормальная вещь, когда твой организм обезвожен и в твоих мышцах ничего не осталось, как в его случае. Мне пришлось заставить его вернуться на оставшееся время".



"Случившееся с Дайером — это не нормально. Я должен похвалить его особым образом. Следует запретить играть два матча в течение 48 часов на этом уровне. То, что он сделал, вне человеческих способностей", — сообщил Моуриньо Sky Sports.



"Жозе не был рад, но я ничего не мог с этим поделать. Это был зов природы. Я слышал, соперник имел момент, пока меня не было на поле, но они, к счастью, не забили", — поведал сам Дайер, затем превратив эту историю в шутку с помощью фотографии в инстаграме.







