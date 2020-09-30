Моуриньо объяснил туалетный инцидент с Дайером
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил инцидент со своим защитником Эриком Дайером, который покинул поле во время матча Кубка Лиги против "Челси".
В концовке второго тайма матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", за считанные минуты до ответного гола "шпор", Дайер временно оставил свою команду вдесятером, чтобы справить нужду. Это был настолько напряженный момент в игре, что Моуриньо рванул поторопить своего подопечного.
Облегчившись, Эрик вернулся на поле, помог своей команде сравнять счет (1:1), а также точным ударом открыл победную для "Тоттенхэма" серию пенальти. К случившемуся Моуриньо отнесся с пониманием.
"Он должен был сходить по делам! Без вариантов — он должен был. Мой штаб смог бы объяснить это лучше, чем я, но это нормальная вещь, когда твой организм обезвожен и в твоих мышцах ничего не осталось, как в его случае. Мне пришлось заставить его вернуться на оставшееся время".
"Случившееся с Дайером — это не нормально. Я должен похвалить его особым образом. Следует запретить играть два матча в течение 48 часов на этом уровне. То, что он сделал, вне человеческих способностей", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
"Жозе не был рад, но я ничего не мог с этим поделать. Это был зов природы. Я слышал, соперник имел момент, пока меня не было на поле, но они, к счастью, не забили", — поведал сам Дайер, затем превратив эту историю в шутку с помощью фотографии в инстаграме.
30.09.2020 06:00
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Последние комментарии:
На футболку Челси срал небось
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Главный тренер "Тоттенхэма" Фрэнк Лэмпард
Источник: http://fapl.ru/posts/81246/ уже и тренерами махнулись))
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От напряжения произошел непроизвольный выброс кала:)
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Маур отдыхает.
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Он че за 20 секунд успел это сделать?
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Все потому что в биде жопку промывал, а так вытерся бы по быстрому и вперед.
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