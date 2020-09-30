Моуриньо объяснил туалетный инцидент с Дайером

Эрик Дайер Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил инцидент со своим защитником Эриком Дайером, который покинул поле во время матча Кубка Лиги против "Челси".

В концовке второго тайма матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", за считанные минуты до ответного гола "шпор", Дайер временно оставил свою команду вдесятером, чтобы справить нужду. Это был настолько напряженный момент в игре, что Моуриньо рванул поторопить своего подопечного.

Облегчившись, Эрик вернулся на поле, помог своей команде сравнять счет (1:1), а также точным ударом открыл победную для "Тоттенхэма" серию пенальти. К случившемуся Моуриньо отнесся с пониманием.

"Он должен был сходить по делам! Без вариантов — он должен был. Мой штаб смог бы объяснить это лучше, чем я, но это нормальная вещь, когда твой организм обезвожен и в твоих мышцах ничего не осталось, как в его случае. Мне пришлось заставить его вернуться на оставшееся время".

"Случившееся с Дайером — это не нормально. Я должен похвалить его особым образом. Следует запретить играть два матча в течение 48 часов на этом уровне. То, что он сделал, вне человеческих способностей", — сообщил Моуриньо Sky Sports.

"Жозе не был рад, но я ничего не мог с этим поделать. Это был зов природы. Я слышал, соперник имел момент, пока меня не было на поле, но они, к счастью, не забили", — поведал сам Дайер, затем превратив эту историю в шутку с помощью фотографии в инстаграме.



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The real M.O.M

Публикация от Eric Dier (@ericdier15)



Метки видео, Дайер, Кубок Лиги, Моуриньо, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 3323

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Последние комментарии:




  1. weorlfc 30.09.2020 07:49 # weorlfc
    На футболку Челси срал небось

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  2. scauzer11 30.09.2020 07:04 # scauzer11
    Главный тренер "Тоттенхэма" Фрэнк Лэмпард

    Источник: http://fapl.ru/posts/81246/ уже и тренерами махнулись))

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  3. liverpool1892est 30.09.2020 06:37 # liverpool1892est
    От напряжения произошел непроизвольный выброс кала:)

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  4. letonred 30.09.2020 06:28 # letonred
    Маур отдыхает.

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  5. abse 30.09.2020 06:11 # abse
    Он че за 20 секунд успел это сделать?

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  6. roma-1878 30.09.2020 06:08 # roma-1878
    Все потому что в биде жопку промывал, а так вытерся бы по быстрому и вперед.

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