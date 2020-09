Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет Исмаилы Сарра. "Тоттенхэм" продолжает борьбу за Милана Шкриниара. Курт Зума интересен "Эвертону" и "Лестеру". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" предложит 65 миллионов фунтов за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Еще 25 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. (Daily Mail)



Вингер "Юнайтед" Даниэль Джеймс уйдет в аренду в "Лидс", только если "красные дьяволы" купят Санчо. (The Sun)



"Юнайтед" сделал запрос насчет вингера "Уотфорда" Исмаилы Сарра. (The Telegraph)



"Милан" заинтересован в аренде защитника "Юнайтед" Диогу Далота. (Sky Sport Italia)



Полузащитник Марко Груич останется в "Ливерпуле". (Kicker)



"Ливерпуль" получил предложение в 17 млн. фунтов от "Шеффилд Юнайтед" о покупке нападающего Риана Брюстера. (The Sun)



"Тоттенхэм" продолжает борьбу за защитника "Интера" Милана Шкриниара. (The Guardian)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо дал зеленый свет на приобретение нападающего "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке. (Football Insider)



Защитник "Тоттенхэма" Хуан Фойт стал целью для "Валенсии". (COPE)



ПСЖ готов взять полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли в аренду. (The Sun)



"Лацио" продвигается в переговорах о покупке защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи. (The Sun)



"Бавария" готовит предложение по правому защитнику "Норвича" Максу Ааронсу. (Daily Mail)



"Лестеру" будет достаточно 37 млн. фунтов для покупки защитника "Бернли" Джеймса Тарковски. (Daily Mail)



"Эвертон" и "Лестер" заинтересованы в защитнике "Челси" Курте Зума. (Le 10 Sport)



"Эвертон" не планирует избавляться от вингера Тео Уолкотта. (Daily Mail)



"Лидс" договаривается о покупке полузащитника "Баварии" Микаэля Кюизанса. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" обходит "Фулхэм", предложив 14 млн. фунтов за центрального защитника "Наполи" Николу Максимовича. (Sky Sport Italia)



"Вест Хэм" обдумывает приобретение капитана "Рейнджерс" Джеймса Тавернье. (TEAMtalk)



"Вест Бромвич" близок к аренде полузащитника "Бенфики" Филипа Кровиновича. (BBC)



Другое



Клубы Премьер-Лиги проголосуют насчет сценария действий, если этот сезон не будет доигран из-за коронавируса. (Daily Mail)



Игроки "Юнайтед" уверены, что Дин Хендерсон близок к тому, чтобы сместить Давида Де Хеа в статусе первого номера команды. (Daily Mail)



Букмекеры оценивают шансы "Челси" на чемпионство в Премьер-Лиге как 25 к 1 — как и для "Арсенала". (The Sun)



Судейский корпус попросит рефери Премьер-Лиги быть снисходительнее в вопросах игры рукой в штрафной, но касания мяча рукой выше уровня плеча по-прежнему будут караться пенальти. (The Times)



УЕФА расширил дедлайн для завершения групповых этапов Лиги Чемпионов и Лиги Европы до 28 января. (Daily Mail)



"Аль-Наср" из ОАЭ стал первым арабским клубом, подписавшим израильского футболиста. (World Soccer Talk)