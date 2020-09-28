Обамеянг хочет вернуть "Арсенал" в Лигу Чемпионов

Пьер-Эмерик Обамеянг Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что приоритетная задача для его команды на этот сезон — вернуться в Лигу Чемпионов.

При Микеле Артете в качестве главного тренера "канониры" выиграли Кубок Англии и Суперкубок Англии. Обамеянг хочет еще больше трофеев, и даже титул Премьер-Лиги, но понимает, что на данном этапе его клубу важнее всего вернуться в элитный европейский турнир.

"Думаю, у каждого здесь одинаковая цель — продвинуться вперед и вернуть клуб на свое заслуженное место. Вот уже несколько лет, как мы не играем в Лиге Чемпионов. Мне и всем в клубе больно от этого — не чуть-чуть, а очень больно".

"Когда ты выигрываешь трофеи, ты хочешь выиграть еще больше трофеев, потому что именно ради этого и играют в футбол. Мы хотим сражаться за победу в лиге, потому что это высшая награда. Мы хотим вернуться в Лигу Чемпионов, но мы определенно должны сохранять скромность".

"Мы не можем притворяться, что играем за первое место, но мы хотим быть частью команд, которые сражаются за это первое место. Как я уж говорил, нужно быть скромными, упорно работать и стараться изо всех сил на поле, чтобы выиграть еще больше трофеев", — сообщил Обамеянг Sky Sports.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2020 17:00

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  1. element-ekb 28.09.2020 17:21 # element-ekb
    Необходимый!

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  2. mixmaster 28.09.2020 17:08 # mixmaster
    как кажется - это у него должно получиться

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  3. wengerrrro 28.09.2020 17:07 # wengerrrro
    Когда ты выигрываешь трофеи, ты хочешь выиграть еще больше трофеев, потому что именно ради этого и играют в футбол.

    Источник: http://fapl.ru/posts/81217/

    поссал на тоттенхэм

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  4. superperez101 28.09.2020 17:04 # superperez101
    чувак решил быть первой скрипкой в лондоне, чем носильщиком роялей в барсе или юве.
    топ страйкер без вопросов.

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