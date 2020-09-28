Обамеянг хочет вернуть "Арсенал" в Лигу Чемпионов

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что приоритетная задача для его команды на этот сезон — вернуться в Лигу Чемпионов.

При Микеле Артете в качестве главного тренера "канониры" выиграли Кубок Англии и Суперкубок Англии. Обамеянг хочет еще больше трофеев, и даже титул Премьер-Лиги, но понимает, что на данном этапе его клубу важнее всего вернуться в элитный европейский турнир.



"Думаю, у каждого здесь одинаковая цель — продвинуться вперед и вернуть клуб на свое заслуженное место. Вот уже несколько лет, как мы не играем в Лиге Чемпионов. Мне и всем в клубе больно от этого — не чуть-чуть, а очень больно".



"Когда ты выигрываешь трофеи, ты хочешь выиграть еще больше трофеев, потому что именно ради этого и играют в футбол. Мы хотим сражаться за победу в лиге, потому что это высшая награда. Мы хотим вернуться в Лигу Чемпионов, но мы определенно должны сохранять скромность".



"Мы не можем притворяться, что играем за первое место, но мы хотим быть частью команд, которые сражаются за это первое место. Как я уж говорил, нужно быть скромными, упорно работать и стараться изо всех сил на поле, чтобы выиграть еще больше трофеев", — сообщил Обамеянг Sky Sports.