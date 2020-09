Светская хроника за понедельник

ПСЖ обратился насчет Жоржиньо. "Челси" сделает предложение по Деклану Райсу. Александр Зинченко может отправиться в "Барселону". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Лацио" обратился насчет полузащитников "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейры и Хуана Маты. (The Sun)



"Юнайтед" уверен в приобретении защитника "Порту" Алекса Теллеса. (Daily Star)



"Интер" попытается купить защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга, если Милан Шкриниар уйдет в "Тоттенхэм". (Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте открыт к переходу в "Интер". (Gazzetta dello Sport)



ПСЖ обратился к "Челси" насчет покупки полузащитника Жоржиньо. (Telefoot)



"Челси" готов предложить 40 миллионов фунтов за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. (The Sun)



"Вест Хэм" надеется арендовать опального защитника "Челси" Антонио Рюдигера. (The Sun)



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заинтересован в крайнем защитнике "Эвертона" Шеймусе Коулмене. (Daily Star)



"Манчестер Сити" предложил своего защитника Александра Зинченко "Барселоне". (Mundo Deportivo)



"Тоттенхэм" следит за нападающим "Борнмута" Джошуа Кингом в преддверии трансферного дедлайна. (The Telegraph)



"Тоттенхэм" может арендовать нападающего "Бенфики" Хариса Сеферовича. (Football Insider)



"Милан" ведет переговоры по защитнику "Тоттенхэма" Сержу Орье и сделал запрос насчет Макса Ааронса из "Норвича". (Daily Mail)



Нападающий "Ливерпуля" Риан Брюстер хочет переговорить с "Кристал Пэлас". (The Sun)



"Астон Вила" предложила около 9 млн. фунтов за защитника "Копенгагена" Виктора Нелссона. (Ekstra Bladet)



Другое



"Сити" готов предложить своему полузащитнику Филу Фодену новый контракт с увеличением зарплаты с 30 до 150 тыс. фунтов в неделю. (90min)



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт направил своего ассистента Стив Холланда просматривать капитана "Астон Виллы" Джека Грилиша в матче с "Астон Виллой". (The Telegraph)



"Юнайтед" теперь должен заплатить 4.5 млн. фунтов "Спортингу" после того, как полузащитник Бруну Фернандеш сыграл против "Брайтона" и активировал очередной бонус. (Daily Mirror)



Коронавирусный спрей, содержащий алкоголь, обездвижил командный автобус "Оксфорда", где сработала автоматика против пьяного водителя. Игрокам и сотрудникам клуба пришлось добираться на матч Лиги 1 на такси и личных автомобилях. (Evening Standard)