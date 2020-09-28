Артета готов к компромиссам ради побед в больших матчах

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов жертвовать некоторыми из своих футбольных принципов ради достижения результата против больших команд Премьер-Лиги.

В понедельник вечером "Арсенал" сыграет против "Ливерпуля" на "Энфилде" — в пяти предыдущих выездах сюда "канониры" пропустили 20 голов.



Вместе с тем подопечным Артеты удалось одолеть "Ливерпуль" на "Эмирейтс" в июле, а также в матче за Суперкубок Англии на "Уэмбли" в прошлом месяце.



В этих двух победных матчах "канониры" выбирали сугубо оборонительную манеру игры, владея мячом 31 и 41 процент времени. Артета будет заточен на результат и в этот раз.



"Конечно, в этих матчах очень долгими периодами мы были вынуждены обороняться глубже, чем нам хотелось бы, однако мы должны готовиться к матчам, находя лучшие сценарии для достижения победы".



"Я здесь, чтобы побеждать. Я здесь, чтобы искать пути к этому. Не думаю, что я поступлю в лучших интересах клуба или игроков, если предложу что-нибудь очень другое, что сделает нашу команду уязвимой прямо сейчас".



"Наш план на игру может меняться в зависимости от имеющихся игроков. Мы должны уметь адаптироваться. Думаю, в современном футболе тебе не преуспеть, всегда играя каким-то определенным образом", — цитирует Артету The Guardian.