Артета готов к компромиссам ради побед в больших матчах

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов жертвовать некоторыми из своих футбольных принципов ради достижения результата против больших команд Премьер-Лиги.

В понедельник вечером "Арсенал" сыграет против "Ливерпуля" на "Энфилде" — в пяти предыдущих выездах сюда "канониры" пропустили 20 голов.

Вместе с тем подопечным Артеты удалось одолеть "Ливерпуль" на "Эмирейтс" в июле, а также в матче за Суперкубок Англии на "Уэмбли" в прошлом месяце.

В этих двух победных матчах "канониры" выбирали сугубо оборонительную манеру игры, владея мячом 31 и 41 процент времени. Артета будет заточен на результат и в этот раз.

"Конечно, в этих матчах очень долгими периодами мы были вынуждены обороняться глубже, чем нам хотелось бы, однако мы должны готовиться к матчам, находя лучшие сценарии для достижения победы".

"Я здесь, чтобы побеждать. Я здесь, чтобы искать пути к этому. Не думаю, что я поступлю в лучших интересах клуба или игроков, если предложу что-нибудь очень другое, что сделает нашу команду уязвимой прямо сейчас".

"Наш план на игру может меняться в зависимости от имеющихся игроков. Мы должны уметь адаптироваться. Думаю, в современном футболе тебе не преуспеть, всегда играя каким-то определенным образом", — цитирует Артету The Guardian.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2020 11:00

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  1. unclearness 28.09.2020 12:55 # unclearness
    Как ето так, что наша Арсенальская псина88 не подала голос под етой новостью?)
    Може он подавился от сосания куев...??

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  2. lfc-in-my-heart 28.09.2020 12:48 # lfc-in-my-heart
    Намного сильнее диспетчера. И это он ещё только пришел. Боюсь представить, что он сделает с командой, когда усатый жлоб ему деньжат насыпет!

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  3. gjchancel 28.09.2020 12:21 # gjchancel
    Бля, та он реально умный чел!!! Можно его в Челси плз...

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  4. mixmaster 28.09.2020 11:55 # mixmaster
    сравнить с высказываниями Эмери перед встречами с лфк - небо и земля

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  5. redwhitegun 28.09.2020 11:37 # redwhitegun
    "Думаю, в современном футболе тебе не преуспеть, всегда играя каким-то определенным образом"

    Источник: http://fapl.ru/posts/81211/?c=1

    Не согласен, есть примеры, хотя в данный момент полностью разделяю его идеи, т.к. сосав пока не позволяет катать одинаковым образом против Ливерпуля и Фулхэма)

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  6. noel-gitman 28.09.2020 11:15 # noel-gitman
    Топарик. Пока сутулому рвет жопу от напряжения Артета делает грязь

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  7. vkhaindrava 28.09.2020 11:02 # vkhaindrava
    Топарь, спору нет

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