Артета готов к компромиссам ради побед в больших матчах
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что готов жертвовать некоторыми из своих футбольных принципов ради достижения результата против больших команд Премьер-Лиги.
В понедельник вечером "Арсенал" сыграет против "Ливерпуля" на "Энфилде" — в пяти предыдущих выездах сюда "канониры" пропустили 20 голов.
Вместе с тем подопечным Артеты удалось одолеть "Ливерпуль" на "Эмирейтс" в июле, а также в матче за Суперкубок Англии на "Уэмбли" в прошлом месяце.
В этих двух победных матчах "канониры" выбирали сугубо оборонительную манеру игры, владея мячом 31 и 41 процент времени. Артета будет заточен на результат и в этот раз.
"Конечно, в этих матчах очень долгими периодами мы были вынуждены обороняться глубже, чем нам хотелось бы, однако мы должны готовиться к матчам, находя лучшие сценарии для достижения победы".
"Я здесь, чтобы побеждать. Я здесь, чтобы искать пути к этому. Не думаю, что я поступлю в лучших интересах клуба или игроков, если предложу что-нибудь очень другое, что сделает нашу команду уязвимой прямо сейчас".
"Наш план на игру может меняться в зависимости от имеющихся игроков. Мы должны уметь адаптироваться. Думаю, в современном футболе тебе не преуспеть, всегда играя каким-то определенным образом", — цитирует Артету The Guardian.
28.09.2020 11:00
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Последние комментарии:
Как ето так, что наша Арсенальская псина88 не подала голос под етой новостью?)
Може он подавился от сосания куев...??
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Намного сильнее диспетчера. И это он ещё только пришел. Боюсь представить, что он сделает с командой, когда усатый жлоб ему деньжат насыпет!
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Бля, та он реально умный чел!!! Можно его в Челси плз...
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сравнить с высказываниями Эмери перед встречами с лфк - небо и земля
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"Думаю, в современном футболе тебе не преуспеть, всегда играя каким-то определенным образом"
Источник: http://fapl.ru/posts/81211/?c=1
Не согласен, есть примеры, хотя в данный момент полностью разделяю его идеи, т.к. сосав пока не позволяет катать одинаковым образом против Ливерпуля и Фулхэма)
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Топарик. Пока сутулому рвет жопу от напряжения Артета делает грязь
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Топарь, спору нет
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