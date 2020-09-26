"Челси" отыграл дефицит в три гола против "Вест Бромвича" и добыл ничью

Проиграв первый тайм 3:0 и с таким же счетом выиграв второй, "Челси" набрал очко в гостях у "Вест Бромвича" — 3:3.

Несмотря на поражение 5:2 от "Эвертона", главный тренер "дроздов" Славен Билич поменял лишь одного игрока, доверившись Конору Таунсенду вместо дисквалифицированного Кирана Гиббса.



На свой первый матч в карьере в рамках Премьер-Лиги защитник "синих" Тиаго Силва вышел с капитанской повязкой. Вилли Кабальеро расположился в воротах, Тэмми Абрахэм отправился на острие.



Матч на "Хоторнс" начался с гола. Уже на четвертой минуте Матеус Перейра воспользовался подарком от Маркоса Алонсо, снабдив мячом Каллума Робинсона, а тот нанес удар с левого края штрафной из под Риса Джеймса — 1:0.



"Челси" бросился отыгрываться. На 15-й минуте Тимо Вернер бил ногой в касание по летящему мячу после передачи от Мейсона Маунта, однако хозяев спасла перекладина.



Гости заметно прижали своего соперника, который затаился и на 28-й минуте ответил. Силва в стиле Стивена Джеррарда потерял мяч на ровном месте и позволил Робинсону реализовать выходит один на один — 2:0.



Прошло еще две минуты, и счет стал разгромным. Кайл Бартли, затаившийся за спиной Джеймса, в касание подправил мяч в ворота после подачи углового и скидки от Дарнелла Ферлонга — 3:0.



После третьего гола "синие" просто развалились и в остатке тайма абсолютно ничего не показали, тогда как "дрозды" продолжали атаковать.



В перерыве Фрэнк Лэмпард кое-как привел свою команду в чувство, выпустив на замену Сесара Аспиликуэту и Каллума Хадсон-Одои.



Гости установили тотальный контроль над мячом и на 55-й минуте отыграли один гол. Это Маунт нанес неожиданный для голкипера удар с дистанции — 1:3.



Теперь уже в глазах игроков "Челси" появилась надежда. "Синие" продолжили оказывать давление, а "Вест Бромвич" ушел в глухую оборону.



"Дрозды" неплохо оборонялись, но на 70-й минуте прозевали, как Хадсон-Одои сыграл в стенку с Каем Хаверцем и пробил низом в дальний угол ворот — 2:3.



Гол Хадсон-Одои заставил хозяев добавить и отодвинуть игру от своих ворот, однако в самой концовке "Челси" устроил финальный штурм и все-таки добился своего. Абрахэм поразил пустые ворота после остановленного голкипером удара Хаверца — 3:3.



"Челси" продемонстрировал катастрофическую игру в обороне, но также показал и свой характер, благодаря которому смог выйти из затруднительного положения во втором тайме.



"Вест Бромвич" — "Челси". Отчет о матче