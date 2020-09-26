"Челси" отыграл дефицит в три гола против "Вест Бромвича" и добыл ничью
Проиграв первый тайм 3:0 и с таким же счетом выиграв второй, "Челси" набрал очко в гостях у "Вест Бромвича" — 3:3.
Несмотря на поражение 5:2 от "Эвертона", главный тренер "дроздов" Славен Билич поменял лишь одного игрока, доверившись Конору Таунсенду вместо дисквалифицированного Кирана Гиббса.
На свой первый матч в карьере в рамках Премьер-Лиги защитник "синих" Тиаго Силва вышел с капитанской повязкой. Вилли Кабальеро расположился в воротах, Тэмми Абрахэм отправился на острие.
Матч на "Хоторнс" начался с гола. Уже на четвертой минуте Матеус Перейра воспользовался подарком от Маркоса Алонсо, снабдив мячом Каллума Робинсона, а тот нанес удар с левого края штрафной из под Риса Джеймса — 1:0.
"Челси" бросился отыгрываться. На 15-й минуте Тимо Вернер бил ногой в касание по летящему мячу после передачи от Мейсона Маунта, однако хозяев спасла перекладина.
Гости заметно прижали своего соперника, который затаился и на 28-й минуте ответил. Силва в стиле Стивена Джеррарда потерял мяч на ровном месте и позволил Робинсону реализовать выходит один на один — 2:0.
Прошло еще две минуты, и счет стал разгромным. Кайл Бартли, затаившийся за спиной Джеймса, в касание подправил мяч в ворота после подачи углового и скидки от Дарнелла Ферлонга — 3:0.
После третьего гола "синие" просто развалились и в остатке тайма абсолютно ничего не показали, тогда как "дрозды" продолжали атаковать.
В перерыве Фрэнк Лэмпард кое-как привел свою команду в чувство, выпустив на замену Сесара Аспиликуэту и Каллума Хадсон-Одои.
Гости установили тотальный контроль над мячом и на 55-й минуте отыграли один гол. Это Маунт нанес неожиданный для голкипера удар с дистанции — 1:3.
Теперь уже в глазах игроков "Челси" появилась надежда. "Синие" продолжили оказывать давление, а "Вест Бромвич" ушел в глухую оборону.
"Дрозды" неплохо оборонялись, но на 70-й минуте прозевали, как Хадсон-Одои сыграл в стенку с Каем Хаверцем и пробил низом в дальний угол ворот — 2:3.
Гол Хадсон-Одои заставил хозяев добавить и отодвинуть игру от своих ворот, однако в самой концовке "Челси" устроил финальный штурм и все-таки добился своего. Абрахэм поразил пустые ворота после остановленного голкипером удара Хаверца — 3:3.
"Челси" продемонстрировал катастрофическую игру в обороне, но также показал и свой характер, благодаря которому смог выйти из затруднительного положения во втором тайме.
"Вест Бромвич" — "Челси". Отчет о матче
26.09.2020 21:25
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Силва в стиле Стивена Джеррарда потерял мяч на ровном месте и позволил Робинсону реализовать выходит один на один — 2:0.
Источник: http://fapl.ru/posts/81181/
ну, вот легендарную легенду лузерпуля вспомнили добрым словом, а больше и вспомнить нечем...
(ответить)
WORK IN PROGRESS.
Клопп вроде бы не особо хорошо начинал второй сезон.
Да и Фергюсон в свое время.
Да и Венгер аналогично.
Извините, что поставил Клоппа в один ряд. Я случайно.
(ответить)
впервые за 30 лет трофей взяли и повылазить как лукашенки лохи cyка ахахаха долго не продержитесь глоры, обратно попрячетесь под лавки ахаха на чемпионства можете не расчитывать, хаверц не в вашей команде, неудачники
(ответить)
А почему Кристенсен играл, его же удалили в прошлом туре ?
(ответить)
Пинсов с победой
(ответить)
3 ничьи и 33 поражения
(ответить)
пенсы ? картину представили ? как сутулый мухтар аки личная сучка Клоппа, стоит на коленях и обрабатывает прибор всему персоналу ЛФК ? а Клопп такой: сука убери свой вонючий род от моего члена, ты что приполз сюда а? иди гуляй псина в другом месте, а лумпард, унылый сжав хвост съебывает к хуям собачим делать отсосало ухихихихихиххихих ухихихихихиххихихихи, вы это, горите, горите синем пламенем, газпром нефть ухихихихиххихихихх .!. .!. .!. ухихихихиххихихихиххихи
(ответить)
Кристал Пэлас 3:3Ливерпуль
просыхайте скаузеры, я понял, что вас так распидорастило
(ответить)
И цифра 3...3...3... Титульного спонсора бы поменять...
(ответить)
Когда гунерасов будем ебать?
(ответить)
челчей на 17-м месте по пропущенным в АПЛ, позорище))
(ответить)
Кто знает сегодня мамка Безписи работает или нет?
(ответить)
19 сентября
«Тоттенхэм» U-18 2:0 «Арсенал» U-18
«Тоттенхэм» U-16 3:1 «Арсенал» U-16
26 сентября
«Арсенал» U-23 0:1 «Тоттенхэм» U-23
Тем временем льётся без остановки, моча на ебла гейсенала
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делаю ваш круг шире, лохи портовые ахахаха
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Сегодня мы победили 3:3....это мысль засела в жопе Безписи и не дает ему покоя:)
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Не понимаю, зачем 80 лям тратить на хаверца. Это же вообще не проблемная зона. Вон упомекано те же 80 лям стоит. МЮ бы его цепануть...
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Эх.. Челси пропускает, девушки бросают, рубль растёт.. пиздец
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При Терри такой хуйни не было, как будто Луиз и Каррегер на защах
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Безпися, свали болеть за колбасу, твоя карма неудачника сказывается на игре Челси!))
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Почему Залупенсы такие давалки?Ведь классная команда,что еще надо?Ведь были же главными претендентами на попадание в ЛЕ!!!Я охуею если они в Чемпионшип вылетят:)
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