Сульшер: "Возможно, мы заслуживали одно очко"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что ничья была бы справедливым результатом в матче его команды против "Брайтона".
Пропустив в компенсированное время и, как казалось, лишившись победы, буквально на последних секундах субботнего матча Премьер-Лиги на "Амекс" подопечные Сульшера заработали пенальти, и Бруну Фернандеш оставил все три очка за "красными дьяволами".
Сульшер, 12-м игроком команды которого в этом матче стал каркас ворот, признает, что "Юнайтед" был не на высоте.
"Нам повезло ускользнуть с победой. Возможно, мы заслуживали одно очко. Возможно, мы не заслуживали больше. Мы заслуживали больше лишь своим характером".
"В прошлом сезоне у нас было слишком много ничейных результатов, так что это большой плюс. Мы должны радоваться, что здесь нет Жозе (Моуриньо), чтобы измерить штанги".
"Брайтон" — сложный соперник. Нам не хватало свежести и резкости, но мы еще наберем форму. Впереди у нас много работы", — сообщил Сульшер BT Sport.
26.09.2020 18:00
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Последние комментарии:
даже сульшер понял, какая дно команда у него)
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И чё сосяры не насасывают кучерявому за его адекватность и слова о везении? Ландухи вафельные, где вы? Ловите кость, залупы немытые
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Мы должны радоваться, что здесь нет Жозе (Моуриньо), чтобы изменить штанги".
Источник: http://fapl.ru/posts/81177/
Лоооол
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