Сульшер: "Возможно, мы заслуживали одно очко"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что ничья была бы справедливым результатом в матче его команды против "Брайтона".

Пропустив в компенсированное время и, как казалось, лишившись победы, буквально на последних секундах субботнего матча Премьер-Лиги на "Амекс" подопечные Сульшера заработали пенальти, и Бруну Фернандеш оставил все три очка за "красными дьяволами".



Сульшер, 12-м игроком команды которого в этом матче стал каркас ворот, признает, что "Юнайтед" был не на высоте.



"Нам повезло ускользнуть с победой. Возможно, мы заслуживали одно очко. Возможно, мы не заслуживали больше. Мы заслуживали больше лишь своим характером".



"В прошлом сезоне у нас было слишком много ничейных результатов, так что это большой плюс. Мы должны радоваться, что здесь нет Жозе (Моуриньо), чтобы измерить штанги".



"Брайтон" — сложный соперник. Нам не хватало свежести и резкости, но мы еще наберем форму. Впереди у нас много работы", — сообщил Сульшер BT Sport.