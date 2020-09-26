Сульшер: "Возможно, мы заслуживали одно очко"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что ничья была бы справедливым результатом в матче его команды против "Брайтона".

Пропустив в компенсированное время и, как казалось, лишившись победы, буквально на последних секундах субботнего матча Премьер-Лиги на "Амекс" подопечные Сульшера заработали пенальти, и Бруну Фернандеш оставил все три очка за "красными дьяволами".

Сульшер, 12-м игроком команды которого в этом матче стал каркас ворот, признает, что "Юнайтед" был не на высоте.

"Нам повезло ускользнуть с победой. Возможно, мы заслуживали одно очко. Возможно, мы не заслуживали больше. Мы заслуживали больше лишь своим характером".

"В прошлом сезоне у нас было слишком много ничейных результатов, так что это большой плюс. Мы должны радоваться, что здесь нет Жозе (Моуриньо), чтобы измерить штанги".

"Брайтон" — сложный соперник. Нам не хватало свежести и резкости, но мы еще наберем форму. Впереди у нас много работы", — сообщил Сульшер BT Sport.


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2020 18:00

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  1. goey 26.09.2020 18:40 # goey
    даже сульшер понял, какая дно команда у него)

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  2. keane16 26.09.2020 18:06 # keane16
    И чё сосяры не насасывают кучерявому за его адекватность и слова о везении? Ландухи вафельные, где вы? Ловите кость, залупы немытые

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  3. januzaj00 26.09.2020 18:03 # januzaj00
    Мы должны радоваться, что здесь нет Жозе (Моуриньо), чтобы изменить штанги".

    Источник: http://fapl.ru/posts/81177/

    Лоооол

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