Фернандеш: "Смысл игры в том, чтобы забивать голы, а не попадать в перекладину"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признал, что в матче против "Брайтона" удача была на стороне его команды.
Поведя в счете на 55-й минуте благодаря голу Маркуса Рэшфорда в субботнем матче на "Амекс", дальше "Юнайтед" играл просто на отбой.
"Брайтон" пять раз попал в каркас ворот, а когда в компенсированное время все-таки сравнял счет, "красные дьяволы" смогли на это ответить, уже после финального свистка, на 100-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой.
После матча Фернандеш, автор победного гола, похвалил соперника и отметил изъяны в игре собственной команды.
"Мы оставляли им так много свободного пространства, мы не были агрессивны, мы подарили им два гола. Мы должны играть гораздо лучше".
"Брайтон" был очень хорош — возможно, по той причине, что мы не были агрессивны так, как хотим. Нам нужно совершать больше отборов, больше прессинговать, меньше терять мяч".
"Возможно, они заслуживали большего, но смысл игры в том, чтобы забивать голы, а не попадать в перекладину. Иногда тебе нужна удача", — сообщил Фернандеш BT Sport.
26.09.2020 17:00
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Бля, ну за такие ящвительные издевки их нцдно лишать этой победы.
Все основания есть. Финальный свисток дан при 2-2.
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