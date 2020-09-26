Фернандеш: "Смысл игры в том, чтобы забивать голы, а не попадать в перекладину"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признал, что в матче против "Брайтона" удача была на стороне его команды.

Поведя в счете на 55-й минуте благодаря голу Маркуса Рэшфорда в субботнем матче на "Амекс", дальше "Юнайтед" играл просто на отбой.



"Брайтон" пять раз попал в каркас ворот, а когда в компенсированное время все-таки сравнял счет, "красные дьяволы" смогли на это ответить, уже после финального свистка, на 100-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой.



После матча Фернандеш, автор победного гола, похвалил соперника и отметил изъяны в игре собственной команды.



"Мы оставляли им так много свободного пространства, мы не были агрессивны, мы подарили им два гола. Мы должны играть гораздо лучше".



"Брайтон" был очень хорош — возможно, по той причине, что мы не были агрессивны так, как хотим. Нам нужно совершать больше отборов, больше прессинговать, меньше терять мяч".



"Возможно, они заслуживали большего, но смысл игры в том, чтобы забивать голы, а не попадать в перекладину. Иногда тебе нужна удача", — сообщил Фернандеш BT Sport.