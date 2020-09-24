Фернандеш снова ответил на упреки насчет пенальти
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш снова ответил своим критикам, которые утверждают, что португалец слишком полагается на пенальти.
Восемь из своих 12 голов за "Юнайтед" после перехода из "Спортинга" в январе Фернандеш забил с 11-метровой отметки. А за всю свою карьеру Бруну не смог реализовать только два пенальти из 30.
Фернандеш уже огрызался на слова главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо насчет пенальти и считает, что люди слишком акцентируют внимание на этом компоненте его игры.
"Мы не можем много об этом говорить, потому что тогда каждый скажет: "Бруну забивает только с пенальти".
"Когда с пенальти забивают другие, это не проблема! Они просто забивают и все".
"Но, знаете, пенальти — это часть игры. Игры, в которой ты должен забивать. Это возможность забить, но ее еще нужно использовать".
"Знаю, каждый говорит о пенальти, словно это легко, однако ты можешь проиграть финал по пенальти. "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Чемпионов в Москве по пенальти в 2008 году".
"Если ты сидишь перед телевизором, для большинства людей это выглядит легко. Это легко — ты просто видишь, что голкипер прыгает влево, так почему бы не пробить в правый угол?"
"Да, я могу пробить в правый угол, но в уме у тебя может быть левый, и тогда голкипер отразит удар! Такое случается".
"Но для меня важнее всего продолжать забивать", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.
Также Бруну заявил, что без проблем поделится обязанностям пенальтиста — например, с нападающим Маркусом Рэшфордом.
"Не имеет значения, исполняю я пенальти или нет. У нас много мастеров в команде. И я уже говорил с некоторыми игроками об этом".
"Рэши — это парень, который умеет исполнять пенальти, поэтому я сказал ему, "Если чувствуешь себя уверенно и хочешь исполнить пенальти, то это не проблема для меня". Я не буду драться за мяч", — добавил Фернандеш.
24.09.2020 21:00
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