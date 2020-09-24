УЕФА продлил правило о пяти заменах на сезон 2020/21
Клубы Премьер-Лиги все-таки смогут делать по пять замен в этом сезоне — но только в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.
Ранее в сентябре главные тренеры Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" раскритиковали своих коллег по Премьер-Лиге, которые проголосовали против продления правила о пяти заменах на сезон 2020/21.
Напомним, изначально это правило было введено после коронавирусной паузы на остаток прошлого сезона, однако середняки и аутсайдеры Премьер-Лиги решили, что лишние замены дают преимущество большим командам, которые обладают более глубокими составами.
Несмотря на то, что Премьер-Лига вернулась к привычным трем заменам, в соревнованиях УЕФА правило о пяти заменах продолжит действовать до конца этого сезона.
Как сообщает Sky Sports, пять замен также смогут делать наставники национальных команд, что сегодня подтвердил на пресс-конференции президент УЕФА Александер Чеферин.
24.09.2020 18:00
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Последние комментарии:
vyrentz судя по твоему комментарию,нищеброд, как раз ты! Почитай в интернете про настоящее значение этого слова.Нищеброд-это не тот, кто бедный и мало тратит! Раньше сам иногда употреблял это слово, сейчас мне за это стыдно
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А вот в АПЛ всякие нищеброды наныли на отмену
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