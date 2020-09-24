УЕФА продлил правило о пяти заменах на сезон 2020/21

Клубы Премьер-Лиги все-таки смогут делать по пять замен в этом сезоне — но только в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Ранее в сентябре главные тренеры Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" раскритиковали своих коллег по Премьер-Лиге, которые проголосовали против продления правила о пяти заменах на сезон 2020/21.



Напомним, изначально это правило было введено после коронавирусной паузы на остаток прошлого сезона, однако середняки и аутсайдеры Премьер-Лиги решили, что лишние замены дают преимущество большим командам, которые обладают более глубокими составами.



Несмотря на то, что Премьер-Лига вернулась к привычным трем заменам, в соревнованиях УЕФА правило о пяти заменах продолжит действовать до конца этого сезона.



Как сообщает Sky Sports, пять замен также смогут делать наставники национальных команд, что сегодня подтвердил на пресс-конференции президент УЕФА Александер Чеферин.