Сульшер потребовал от Гринвуда научиться играть головой

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что Мейсон Гринвуд должен научиться играть головой, чтобы занимать позицию центрального нападающего.

Накануне 19-летний Гринвуд отметился своим первым голом в этом сезоне, поспособствовав победе "красных дьяволов" над "Лутоном" в 3-м раунде Кубка Лиги (0:3).



Гринвуд громко заявил о себе еще в прошлом сезоне, сформировав отличную связку нападения с Маркусом Рэшфодом и Антони Мартиалем. Обычно Мейсон действует на краю, однако Сульшер ожидает, что со временем англичанин переместится в центр.



"Он великолепно отыграл прошлый сезон. Ему было важно забить этот гол, как и Маркусу. Нападающему всегда приятно обрести эту уверенность и испытать это ощущение от забитого гола. Поэтому я очень рад, ему лишь нужно поработать над возвращением в форму и стать резче".



"Он может играть и в центре нападения. Думаю, для молодого парня, который еще не окреп физически, не так плохо свободно бежать вперед, вместо того, чтобы продираться по центру и быть своего рода тараном".



"Думаю, в конце концов он станет 9-м номером. Однако он так хорош владеет свой правой ногой и левой ногой, поэтому он может смещаться с флангов или играть по центру. Я сам забил большинство своих голов, смещаясь с флангов, я не играл по центру".



"Чтобы стать 9-м номером, ему нужно научиться играть головой. Я продолжаю говорить ему это, и если он хочет, мы можем позаниматься вместе", — цитирует Сульшера Sky Sports.