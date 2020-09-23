Робинсон: "Возвращение Бэйла — одно из лучших приобретений "Тоттенхэм" за десятилетие"
Экс-голкипер "Тоттенхэма" Пол Робинсон назвал возвращение вингера Гарета Бэйла одним из лучших трансферов "шпор" за последние 10 лет.
Продав Бэйла в "Реал" за рекордные на тот момент для мирового футбола 85 миллионов фунтов семь лет назад, на прошлой неделе "Тоттенхэм" взял Гарета в аренду до конца сезона 2020/21.
В данный момент Бэйл все еще восстанавливается после травмы колена, однако Робинсон ожидает, что 31-летний валлиец станет ключевым игроком для команды Жозе Моуриньо.
"Бэйл должен многое доказать. Если вы скажете, что это эмоциональное приобретение и что он слишком стар, это будет очень поспешное заявление".
"Думаю, Гарет Бэйл по-прежнему голоден до игры в футбол. 31 — это не возраст, учитывая то, как игроки следят за сбой в наши дни".
"Это великолепное приобретение, и приглашение такого игрока мирового уровня демонстрирует веру Даниэля Леви в своего тренера".
"Это настоящее заявление о намерениях со стороны "Тоттенхэма", и я думаю, это одно из лучших приобретений "шпор" за десятилетие".
"Те траты, которые совершил президент в столь тяжелом финансовом климате, многое говорят об их намерениях", — сообщил Робинсон Football Insider.
23.09.2020 16:00
Просмотров: 514
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
прикольно прикольно... интересно-то как стало в АПЛ!!!
(ответить)
То что Бейл вернулся в АПЛ очень здорово. Будет интересно понаблюдать за ним. Все же игрок он крайне неординарный даже несмотря на проблемы в "Реале" в последние годы. Возможно возвращение в родную команду придаст ему мотивации и он снова будет радовать нас своим футболом.
(ответить)
А Сон мин хон? Вот это действительно было норм приобретение
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий