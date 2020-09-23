Робинсон: "Возвращение Бэйла — одно из лучших приобретений "Тоттенхэм" за десятилетие"

Экс-голкипер "Тоттенхэма" Пол Робинсон назвал возвращение вингера Гарета Бэйла одним из лучших трансферов "шпор" за последние 10 лет.

Продав Бэйла в "Реал" за рекордные на тот момент для мирового футбола 85 миллионов фунтов семь лет назад, на прошлой неделе "Тоттенхэм" взял Гарета в аренду до конца сезона 2020/21.



В данный момент Бэйл все еще восстанавливается после травмы колена, однако Робинсон ожидает, что 31-летний валлиец станет ключевым игроком для команды Жозе Моуриньо.



"Бэйл должен многое доказать. Если вы скажете, что это эмоциональное приобретение и что он слишком стар, это будет очень поспешное заявление".



"Думаю, Гарет Бэйл по-прежнему голоден до игры в футбол. 31 — это не возраст, учитывая то, как игроки следят за сбой в наши дни".



"Это великолепное приобретение, и приглашение такого игрока мирового уровня демонстрирует веру Даниэля Леви в своего тренера".



"Это настоящее заявление о намерениях со стороны "Тоттенхэма", и я думаю, это одно из лучших приобретений "шпор" за десятилетие".



"Те траты, которые совершил президент в столь тяжелом финансовом климате, многое говорят об их намерениях", — сообщил Робинсон Football Insider.